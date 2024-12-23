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▲9歲的格萊斯納，在德國馬格德堡耶誕市集遭汽車衝撞的慘案中不幸身亡。（圖／翻攝自臉書）

德國馬格德堡市（Magdeburg），當地時間20日晚間，發生1名沙烏地阿拉伯裔男子開車衝撞耶誕市集，造成5人死亡、上百人受傷的慘劇，再度掀起當地的反移民浪潮，德國政府更被踢爆，關於行兇者有危險的極端思想傾向，事先已不只一次收到警告，卻仍未能積極防範，最終導致慘案發生。綜合外媒報導，馬格德堡慘案的死者中，年齡最小的是只有9歲的格萊斯納（André Gleissner），他的母親事後在社群媒體上發文，稱兒子為「我的小泰迪熊」，並表示愛兒將永遠活在她們心中。這樁耶誕悲劇正在加劇德國社會的憤怒，以及反移民的情緒，不少德國民眾都直言，政府應該對此事負責，進行一波清理行動，是時候關閉邊境了；而德國政界不分左派右派，也紛紛用此事來攻擊聯合政府，質疑為何忽略這麼多事前警訊，極右的「另類選擇黨」（AfD）預計週一晚上在馬格德堡舉行集會，該黨主席並要求召開特別會議，討論襲擊事件後的「安全問題」。2名知情人士告訴《CNN》，沙烏地阿拉伯先前曾多次向德國發出警告，聲稱兇嫌思想激進，還可能是1名逃犯，並於2007年至2008 年間要求將他引渡回國，但當時遭到德國拒絕，理由是擔心該男子回國後的安全。不過，與以往發生在歐洲的恐攻不太一樣，50歲的兇嫌阿卜杜勒莫森（Taleb al-Abdulmohsen）雖然來自沙烏地阿拉伯，但自2006年起就一直居住在德國，還在當地診所擔任醫生，他也是1名公開的無神論者和反伊斯蘭教者，在他過往於X發表的言論中（現已被刪除），他曾自稱與沙烏地阿拉伯當局持不同政見，公開表示放棄了伊斯蘭信仰，還幫助人們、特別是婦女逃離沙烏地阿拉伯。另外值得注意的是，阿卜杜勒莫森曾對極右翼的德國另類選擇黨表示同情，並指責德國政府，企圖讓該國甚至整個歐洲都被「伊斯蘭化」，強調他對政府在移民問題上的軟弱立場，以及與沙烏地政權過於友好關係的不滿。不少歐洲安全專家都指出，該男子在這類造成大規模傷亡的襲擊事件中，顯得格外不尋常，英國倫敦國王學院的恐怖主義專家諾伊曼（Peter Neumann）直言，阿卜杜勒莫森不是典型的伊斯蘭教徒，而是一個反伊斯蘭的沙烏地阿拉伯人，這並不符合常見的模式：「在這個領域研究了25年，你本來以為已經沒有什麼可以再讓你感到驚訝了。但是，居住在德東的50歲沙烏地阿拉伯前穆斯林、熱愛德國另類選擇黨，並希望懲罰德國對伊斯蘭主義者的寬容....這些確實不在我原本的思考範圍之內。」馬格德堡檢察官辦公室主任諾彭斯（Horst Walter Nopens）則表示，兇嫌可能是不滿德國對待沙烏地阿拉伯難民的方式，但還需要更多時間，來確定阿卜杜勒莫森具體的行兇動機。