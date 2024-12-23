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根據《ESPN》知名記者Shams Charania消息指出，奧克拉荷馬雷霆與Alex Caruso簽下4年8100萬美元（約合新台幣26.4億）的延長合約，Caruso本季場均繳出5.7分、2.9籃板、2.4助攻以及1.9次助攻，其中場均1.0次助攻為Caruso生涯新高，在防守端的穩定表現，也讓雷霆決定與他提前續約。雷霆在今年6月拿出Josh Giddey與芝加哥公牛換回Caruso，現年30歲的Caruso曾在2022-23賽季入選NBA年度防守第一隊，去年則是入選年度防守第二隊，本季重返雷霆後，目前出賽19場皆是替補上陣，場均繳出 5.7分、2.9籃板、2.4助攻，雖進攻表現不理想，但在防守端Caruso還是維持穩定的表現。根據數據統計，Caruso是今年防守干擾至少150次的選手中，限制對手命中率為全聯盟第二名，且在至少出賽15場比賽的球員中，Caruso場均干擾傳球次數排名也在聯盟第5名，防守端可說是相當強悍。Caruso的生涯起點其實就是從奧克拉荷馬開始，2016年他與雷霆簽下一年合約，並在G聯盟的奧克拉荷馬藍色打了一個賽季，隔年Caruso與湖人簽下一份雙向合約，並逐漸展露頭角，時常上演砍分秀以及補扣，由於髮量稀疏，被球迷戲稱為「禿曼巴」