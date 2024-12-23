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▲統神（右）選擇以18盎司的拳套迎戰，蹦闆則戴10盎司的拳套。（圖／記者李政龍攝）

▲陳沂以外行人角度評論統神、蹦闆《拳上》之戰。（圖／陳沂臉書）

網紅統神（張嘉航）和蹦闆（呂育銓）21日的《拳上》擂台賽創造高流量和話題，蹦闆最終以59:55擊敗統神，不過蹦闆的支持者賽後痛打統神，加上比賽策略採以守為攻，不僅統神不服氣，「滋事型網紅」陳沂也替統神打抱不平，暗批蹦闆的拳套盎司及表現：「一直低頭什麼打法？」昨（22）日，陳沂在臉書評論統神、蹦闆《拳上》之戰，提及統神打輸蹦闆，只是抗議比賽不公平，場外立刻被蹦闆的黑衣人小弟「處理」，今年2月才當街被歹徒毆打的她，自嘲不敢說些什麼，「我是不懂拳擊啦！不過拿10盎司的拳套，一直低頭什麼打法？」陳沂以門外漢角度短評統神、蹦闆的拳賽，網友迴響熱烈，「裁判也怕啊！不然整場看地板，裁判也沒有評論，以為只有妳怕喔」、「論打架，統神贏，但論拳擊，蹦闆規則贏沒問題」、「一個輸不起、一個贏了還賣乖！」也有人嗆陳沂：「不重要啊，沒辦法ko就是比分數啊」、「不懂拳擊就別評啦！他們量級真的差太多～是事實！隨便查一下就知道規則了啦！」今天凌晨，統神發文表示，有些話不吐不快，指出自己賽後雖然不認同裁判的判決，但仍願意接受失敗，直到越來越多人評論認為應該是他獲勝，「我完整復盤了我的賽事，我覺得這場賽事除了判我55：59的邊裁判以外（等於我6回合輸了5回合）、（我自己自認我1、2、4、6回合都贏3小贏或平手5輸），這個主裁判非常非常非常誇張...」統神點出蹦闆出招的不合理之處，「頭一直靠在我身上，低到看地板，完全在上面亂揮，我這樣完全沒辦法攻擊，頭低到都快舔到我了！這樣裁判也不扣分？請問拳擊比賽這麼多，有哪一場可以這樣子輸出的？」稱自己看過多場比賽，沒看過有人這樣打，「這樣最後判我輸？？更不要說我有N波打到蹦闆無法還擊，蹦闆一次都沒有，我真的覺得很可笑！」