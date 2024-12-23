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美國職籃（NBA）洛杉磯湖人昨（22)）日客場迎戰沙加緬度國王，最終湖人靠著「詹皇」 LeBron James，轟下全場最高的32分，外加7籃板、6助攻、4抄截，幫助湖人終場以103：99險勝國王，收下近期的3連勝，而在昨日的比賽，第四節剩12.1秒時，湖人僅領先2分，Anthony Davis兩罰不中，幸好八村壘即時將球撥出禁區外，才讓國王失去扳平機會，賽後Davis接受採訪時也表示，連他老婆都跟他說是八村壘救了他。湖人對上國王的比賽，雙方進入下半場後就展開激烈的拉鋸戰，終場結束前倒數1分鐘，國王Domantas Sabonis一次進算加罰，將比分追到只有2分差，隨後Anthony Davis遭犯規獲得兩罰，沒想到他連續兩罰都失手，幸好八村壘將球撥出禁區外，最後Austin Reaves遭犯規兩罰全進，才讓湖人驚險獲勝。賽後根據《Lakers Daily》的消息指出，Davis在接受訪問時，談到自己的兩罰失手，他說：「我老婆打給我，說是八村壘救了我」有不少網友在留言區表示，「AD老婆沒講錯」「我快笑死」「不要那麼誠實，好不好？」湖人近期狀態回穩，豪取一波三連勝，其中James為其中主要關鍵，近三場比賽James分別拿下18分、19分、32分，稍稍擺脫先前陷入的低潮，目前湖人戰績為16勝12敗，排在西區第五，距離排名第四的獨行俠僅2場勝差。