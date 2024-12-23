我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨上周五在立法院會強行通過三爭議法案，包括《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》，而日前民進黨立委王義川在社群平台貼出影片，寫道「教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會！白藍惡修三法說明會，苗栗南庄」，挨轟是政治進入校園引發熱議，對此王義川今（23）日回應稱，現場都是自己的朋友與他們的家人，「到底哪裡政治進入校園了？現場不是幼兒園啦！」對於王義川日前貼出影片，寫道「教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會！白藍惡修三法說明會，苗栗南庄」而影片中王義川對一群小朋友提及修法議題，過程中還有小朋友發言稱「修法是什麼？」王義川則回覆，「修法修不好的法，會影響你們的未來」，而短短一段影片則挨轟是政治進入校園。對此王義川稍早在社群平台回應，說明上週六晚上自己和朋友的私人聚會，分享立法委員心得和這幾天的衝突，現場都是自己的朋友和他們的家人，質疑到底哪裡政治進入校園，「現場不是幼兒園啦！」王義川更說，當時才晚間8時許，在在分享的時候，難道要叫小朋友，「小朋友不要聽，趕快去睡覺嗎？」