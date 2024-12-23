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日前網路流傳民進黨立法院黨團總召柯建銘，經過變造的「深偽」抖音影片，在網路和多個社群群組瘋傳，柯建銘今（23）日和同黨立委王義川，前往台北地檢署，針對影片製作者以及轉傳者提告。柯建銘於昨（22）日晚間在臉書發布「緊急聲明」，表示他遭受經過變造的「深偽」抖音影片攻擊，已經向刑事局報案，也請國安單位介入調查，今日一早更直接到台北地檢署按鈴控告。對此，警政署長張榮興，也呼籲民眾切勿轉傳，以免觸法。張榮興接受媒體訪問時表示，刑事警察局將會受理柯建銘遭受深偽AI的案件，並立即做辨識與偵辦，也呼籲民眾不要做轉傳的行為，以免觸法。媒體追問民眾若轉傳、變造會有多少罰則？張榮興回應，轉傳都有法律規定，民眾都會受到法律處罰，警政署都會依法來偵辦。至於深偽影片攻擊來自何方，張坦言，正在進行受理當中，進行偵查之後才會了解。