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國民黨上周五在立法院會強行通過三爭議法案，包括《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（23）日被《中天》問及是否政院不副署逼在野提倒閣，對此吳思瑤反嗆記者，藍媒一再逼問一路抵抗守護的民進黨團要怎麼辦，應該先去質問肇事者藍白立委，釀成這種國家災難要怎麼辦，「您先去做這樣的事吧」。民進黨團今日找開記者會並接受媒體提問，過程中《中天》記者問及是否政院不副署法案逼在野提出倒閣，對此吳思瑤回應，《財劃法》惡修怎麼辦，請先去問問肇事者藍白立委怎麼辦？怎麼對國家與全民負責？吳思瑤不滿稱，藍媒一再逼問一路抵抗守護的民進黨團要怎麼辦，應該先去質問肇事者，釀成這種國家災難要怎麼辦，「您先去做這樣的事吧」。對此《中天》則稱，三讀法案是要由中央政府處理，怎麼會是媒體要去問藍白立委，且有其他媒體報導稱若閣揆不副署，在野會有倒閣的壓力。吳思瑤則重申，請《中天》記者不要亂帶風向，惡修三法後怎麼善後，作為執政黨會想方設法，在《憲法》授權的範圍中尋求救濟，尋求一切方法去做努力，至於各種方式還在討論中，總統府與行政院都還沒有收到三讀通過條文，這種最後一刻才喬出來條文，一陣混亂中通過了，條文要審視，才知道災害有多大，有解、無解或怎解？吳思瑤說，作為負責任的執政黨努力想方設法，但是請求媒體同仁，對於藍白委員修出這樣爛法，造成國家災難，應去提問藍白委怎麼對歷史負責，分配正義嗎？重北輕南合理嗎？掏空國家財源，沒辦法救災防災人民怎麼辦？「嚴肅地請藍白委員負責任回答」。