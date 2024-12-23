我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職籃（NBA）丹佛金塊今（23）日主場對上紐奧良鵜鶘，金塊此役陷入苦戰，一度落後多達17分，第三節Nikola Jokic找回手感，幫助金塊逐漸把差距縮小，第四節讀秒階段，金塊落後兩分，Jamal Murray投進關鍵中距離，幫助金塊扳平比分，兩隊進入延長賽，延長賽中Jokic拿下6分、1籃板、1助攻，本場比賽合計拿下27分、13籃板、10助攻的「大三元」表現，終場幫助金塊在延長賽以132：129擊敗鵜鶘。Jokic此戰開局手感不佳首節沒有拿下任何分數， 反觀鵜鶘團隊手感火燙，Trey Murphy與CJ McCollum分別拿下9分和6分，第一節打完鵜鶘以29：28一分領先金塊，第二節Murphy和McCollum持續維持好手感，一度將領先擴大至15分，而Jokic終於回神，單節拿下6分，幫助金塊咬住比分，但半場打完鵜鶘以67：59領先金塊。下半場雙方易籃再戰，Jokic單節獨拿8分，而鵜鶘方面第三節輪到Yves Missi和Jordan Hawkins發威，兩人單節分別拿下9分與7分，幫助鵜鶘在第三節打完取得93：81，12分領先，末節Jokic、Murray各拿下7分，Russell Westbrook單節也有6分進帳，讀秒階段金塊將比分縮小至僅剩2分差，隨後Murray投進關鍵中距離，雙方進入延長賽，延長賽金塊靠著Jokic、Murray拿下11分的情況下，終場以132：129逆轉擊敗鵜鶘。Jokic此戰拿下27分、13籃板、10助攻的「大三元」表現，Murray則是拿下27分、8籃板、4助攻，Russell Westbrook砍下21分、5助攻5籃板，Jokic今日再度拿下大三元，為本季個人第11次大三元，在全NBA中排名第一，同時這也是Jokic生涯第141次大三元，在NBA歷史上排名第三。鵜鶘方面，Murphy拿下21分8籃板，McCollum貢獻24分、6籃板、9助攻，Missi也繳出21分9籃板的表現。