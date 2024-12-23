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▲齊藤由貴已於今年春天低調離婚，且與「小王醫生」仍持續交往中。（圖／東寶藝能X）

▲齊藤由貴明年2月將舉辦巡迴演唱會，慶祝出道40周年。（圖／東寶藝能X）

58歲日本女星齊藤由貴為80年代玉女偶像，早年曾與已故巨星尾崎豐、川崎麻世等已婚男星傳出不倫醜聞，1994年嫁給圈外上班族，婚後育有1子2女。怎料2017年她被爆出外遇已婚男醫師，重創她的演藝形象。沒想到近期齊藤由貴被發現出與「小王醫生」這7年來仍持續交往，且她與老公已於今年初結束30年婚姻。齊藤由貴2017年與已婚男醫師爆出「雙不倫戀」，齊藤由貴當時在記者會上否認這段關係，然而隨著兩人激吻照、醫師頭戴女性內褲照曝光，她才逼不得已坦承出軌一事，形象重創的她接著請辭NHK新戲《西鄉殿》的演出，醫師也與正宮離婚。不過隔年齊藤由貴便以電影《第三度殺人》獲得「藍絲帶」最佳女配角獎，順利復出演藝圈。根據日媒報導，齊藤由貴今年9月被發現與醫師情夫仍持續交往，且與老公已於今年初低調離婚，她目前與3個小孩一起生活。齊藤由貴1985年以歌手身分出道，因猶如洋娃娃的美貌成為80年代人氣偶像，同年4月首次主演電視劇《太妹刑事》大獲好評，還掀起一波溜溜球熱潮。1986年主演NHK晨間小說連續劇《跳駒》，平均收視率高達41.7%，演技備受外界肯定，也讓她因此聲名大噪。而近期齊藤由貴正在拍攝日劇《好想把那個人渣狠揍一頓》，明年2月她將舉辦全國巡迴演唱會，慶祝出道40周年。