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紅雀終結者Ryan Helsley本季投出代表作，以49次救援成功拿下國聯年度救援投手獎，日前開放競標吸引各隊瘋搶，最新據傳為藍鳥與響尾蛇皆願意送出包含百大新秀在內的包裹以換取Helsley。Helsley成名作是在22年靠著102英哩招牌火球登上MLB官網，吸引無數棒球迷熱議。30歲Helsley生涯6年皆效力紅雀，自2021年成為牛棚主力，隔年便入選明星賽與接下終結者一職，本季更是於上半季就完成31次救援成功，打破隊史明星賽前最多救援成功紀錄，也二度入選明星賽。最終Helsley本季出賽65場，拿下49次救援成功，防禦率2.04，是當今大聯盟最具宰制力的終結者之一。Helsley成名戰，莫過於2022年9月17日面對紅人一役，Helsley於9局登板，靠著102英哩火球搭配93英哩滑球的完美表現，登上大聯盟官網，吸引超過14萬球迷觀看、230多則留言讚嘆他的好表現，Helsley也一舉打響名氣。儘管Helsley表現神勇，但由於本季810萬美元合約到期後，即將變成自由球員，小市場的紅雀評估難以留下他，便在前段時間開放各隊競標，結果吸引至少超過10支隊伍瘋搶，其中包含想補強牛棚的洋基，近日則傳出藍鳥與響尾蛇兩隊最積極，願意送出包含百大新秀在內的包裹，換得這位聯盟頂級終結者。Helsley超狂火球影片：