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▲李彩演在限時動態發出自己跳高難度舞蹈的影片，並寫下：「沒受傷真的很神奇，辛苦了。」（圖／取自李彩演 IG）

▲李彩演發出自己的X光照，並寫下「朋友一起加油吧！請多指教。」（圖／取自李彩演 IG）

▲李彩演發出自己跳高難度舞蹈的影片，還感嘆自己當時沒有受傷，真的很神奇。（圖／取自뽐뿌 커뮤니티）

▲李彩演發出高難度的熱身動作，表示下次別再這樣熱身了。（圖／取自뽐뿌 커뮤니티）

▲最後李彩演發出一則限時動態，寫下「CLOSE」，並表示自己將會有一段時間不跳舞。（圖／取自뽐뿌 커뮤니티）

南韓限定女團IZ*ONE出身的SOLO歌手李彩演，近日在限時動態上向粉絲透露腰部受傷的消息，先是發出一張脊椎的X光照，接著連發幾張高難度的跳舞影片、照片，寫下：「沒受傷真神奇！」並表示暫時不跳舞，消息一出引起粉絲關注，讓她嚇到且立即把所有限時動態刪除，不過經紀公司回應，腰傷不嚴重，預計會邊活動邊治療。李彩演今日在個人IG上發布一張脊椎X光照，並寫下「朋友一起加油吧，請多指教了」，透露自己因腰部受傷前往醫院檢查的消息，隨後還發出一段練習室的影片，可以看到影片中她整個人利用腰部力量向後傾，完成高難度的舞蹈動作，李彩演還感嘆當時自己沒受傷真的很神奇！隨後李彩演上傳一張自己正在伸展肌肉的照片，並反省自己：「以後不要再這樣熱身了！」以及後續又發出一則限時動態，寫下大大的「CLOSED」，表示會休息一段時間再繼續跳舞，明年就會正常營業。消息一出立刻引起粉絲關注，李彩演隨後便刪除限時動態。根據韓國媒體《OSEN》報導指出，李彩演腰部受傷並沒有影響到日常生活，以及廣播節目的錄製，她計畫在進行演藝活動的同時也前往醫院接受治療。此外經紀公司WM娛樂也回覆，李彩演腰部情況不嚴重，但是因為突然有了很多報導，讓她嚇一跳，因此才會把限時動態刪除。