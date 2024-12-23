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▲50嵐店員低調證實「鮮奶布丁」隱藏菜單「光泉鮮乳＋統一布丁」不加一滴水。（圖／記者蕭涵云攝）

創立30年的手搖飲料50嵐，因「真材實料、平價且品質穩定」受封「台灣最強飲料店冠軍」。近期網路熱論一杯「鮮奶布丁」價格飆100元，讓不少人相當驚訝、還以為是不是又漲價了。店員低調親揭這杯隱藏版菜單是由「光泉鮮乳＋統一布丁」不加一滴水調製，用料都是一般消費者市售買得到的規格，想喝也可以自己在家客製，開賣理由也全說了。1994年創立的50嵐，擁有手搖飲料經驗達30年長青歷史，因「真材實料、平價且品質穩定」屹立不搖；近期更在「LnData數據市集」發票數據調查中，獲得市占24.3％壓倒性排名第一，受封「台灣最強飲料店冠軍」。近年物價飛漲，許多人討論「以前覺得貴，現在反而相對便宜」時，直呼現在隨便一間手搖飲店都比50嵐貴，讚賞50嵐根本平價「業界良心」。不過，上週末有網友分享買50嵐一杯「鮮奶布丁」價格飆100元，在網路引起熱論，不少人相當驚訝、以為是不是50嵐又漲價了；更有不少人第一次聽到「鮮奶布丁」這杯飲料很好奇。《NOWnews今日新聞》找上員工了解情況，店員低調親揭菜單上也找不到的，想喝也可以自己在家客製更省錢。既然如此，又為何要開賣「鮮奶布丁」呢？店員私下透露，，因此「鮮奶布丁」即使沒有列在菜單上也能購買；他分享之前有遇過媽媽想買無咖啡因的手搖飲料，點了「波霸鮮奶」給小孩喝，猜測「鮮奶布丁」可能也是同樣需求而誕生。不過店員也提醒，同理可證，不是50嵐店裡有原料，民眾就能「自行客製」點餐喔，奇怪的50嵐小知識又增加了，分享給大家。過去喝了冰淇淋紅茶＋波霸、混珠奶綠等多款喜歡的隱藏版飲料，開始好奇「鮮奶布丁」喝起來是什麼滋味，下次路過就買一杯來嚐鮮看看吧。