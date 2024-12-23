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▲知名時尚YouTuber「Peachi」（左）昨（22）日在IG分享與老公一起拍攝的婚紗照，復古風格讓兩人彷彿回到了上一個世代，讓粉絲看得又驚又喜（圖／翻攝自Peachi IG）

▲Peachi今年4月宣布結婚喜訊，感性地喊話老公：「登記的那一天，謝謝你讓我知道身在福中不知福的感覺，請繼續牽著我到老吧」，讓感受到滿滿的幸福氛圍。（圖／翻攝自Peachi IG）

聖誕佳節就快到了，演藝圈內不少情侶及夫妻檔，頻頻透過社群放閃表達愛意，就連時尚圈也跟上，知名穿搭網紅、YouTuber「Peachi」官方頻道擁有超過22萬訂閱人數，社群也將近20萬粉絲追隨，昨（22）日她不藏私曬出與老公系列婚紗照，復古又典雅的風格相當精緻，兩人散發出濃情蜜意的氛圍，也讓大批粉絲看了紛紛羨慕祝福：「看了覺得好幸福～要永遠幸福喔！」Peachi昨在IG分享多張婚紗照，其中看得出是復古年代的風格，她開心分享道，「2024年我們結婚了，婚紗照很任性地拍了各種風格的照片，其中之一是老公指定的復古年代的風格，好像回到了爸爸媽媽的年代，穿上復古又特殊的大澎袖婚紗，沒想到後來成為我們都很喜歡的一套婚紗！」畫面中，Peachi從妝容、髮型到服裝十分復古，老公也梳起西式油頭，以一襲深卡其色絨毛西裝亮相，兩人彷彿回到了上一個世代，讓粉絲看得又驚又喜。Peachi婚紗照一曝光，至今引來將近3萬人點讚，粉絲紛紛刷一排愛心獻上祝福：「發瘋！看了覺得好幸福～」、「超級復古好好看」、「真的只能用郎才女貌來形容」、「好漂亮，看的鼻子酸酸的，好感動！希望大家都幸福」、「超可愛，要永遠幸福」、「超級好看，好想哭，祝你們很幸福很幸福」，可見眾人看到Peachi幸福的模樣都非常替她開心。事實上，Peachi在今年4月無預警宣布結婚喜訊，感性地喊話老公：「登記的那一天，謝謝你讓我知道身在福中不知福的感覺，請繼續牽著我到老吧」，並分享多張穿著白色長洋裝、頭戴頭紗，緊緊依偎在老公身邊的照片，兩人一同赴戶政事務所登記的畫面也被捕捉下來，由兩人相望的眼神中，看得出濃烈的甜蜜愛意，讓外界替兩人開心之餘，也感受到滿滿的幸福氛圍。