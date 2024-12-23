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NBA暴龍隊，暴龍本季已苦吞七連敗。Walter是2024年NBA選秀中的第19順位新秀，由多倫多暴龍選中。比賽開局，Walter在第一節便攻下14分，幫助暴龍隊取得16分的領先優勢。暴龍全隊在首節展現出良好的進攻節奏，打出了單節35分的表現。然而，火箭逐漸找回狀態，憑藉強大的防守和關鍵時刻的表現，逆轉戰局。比賽末段，Walter陷入犯規麻煩，暴龍攻勢也受創；火箭Dillon Brooks拿下27分。暴龍目前的戰績為7勝22負，在東區排名墊底。球隊深陷連敗泥潭，Barnes的進攻狀態不佳是主要問題之一。自從他從腳踝傷勢中復出以來，進攻的表現一直未能回到巔峰。隨著賽季的推進，暴龍隊需要更多像Walter這樣的球員挺身而出，以改變球隊的命運。暴龍下一場比賽將在麥迪遜廣場花園對陣紐約尼克，這將是球隊再次尋求止敗的機會，而Ja'Kobe Walter的表現無疑是球迷最期待的亮點之一。