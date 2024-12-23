NBA暴龍隊新秀後衛「假Kobe」Ja'Kobe Walter在今(23)日對陣火箭隊的比賽中，以27分的生涯新高成為全場焦點，儘管如此，暴龍隊仍以110：114落敗，暴龍本季已苦吞七連敗。
Walter是2024年NBA選秀中的第19順位新秀，由多倫多暴龍選中。本季初他因肩傷錯過了多場比賽，但在G聯盟Raptors 905隊的兩場復健比賽中找回了狀態。他在這兩場比賽中分別得到20分和13分，迅速證明了自己作為得分手的潛力。隨後，他被召回NBA，並在對陣火箭的比賽中迎來了一場精彩的個人表現。
比賽開局，Walter在第一節便攻下14分，幫助暴龍隊取得16分的領先優勢。暴龍全隊在首節展現出良好的進攻節奏，打出了單節35分的表現。然而，火箭逐漸找回狀態，憑藉強大的防守和關鍵時刻的表現，逆轉戰局。比賽末段，Walter陷入犯規麻煩，暴龍攻勢也受創；火箭Dillon Brooks拿下27分。
Walter的表現令人驚豔，除了得分之外，他在防守端也展現了積極性和適應能力。這位20歲的後衛在攻守兩端都表現出了作為新秀的成熟度，為球隊注入了一絲希望。教練團對於他的進步表示肯定，並期待他在未來的比賽中持續提升。
暴龍目前的戰績為7勝22負，在東區排名墊底。球隊深陷連敗泥潭，Barnes的進攻狀態不佳是主要問題之一。自從他從腳踝傷勢中復出以來，進攻的表現一直未能回到巔峰。隨著賽季的推進，暴龍隊需要更多像Walter這樣的球員挺身而出，以改變球隊的命運。
暴龍下一場比賽將在麥迪遜廣場花園對陣紐約尼克，這將是球隊再次尋求止敗的機會，而Ja'Kobe Walter的表現無疑是球迷最期待的亮點之一。
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比賽開局，Walter在第一節便攻下14分，幫助暴龍隊取得16分的領先優勢。暴龍全隊在首節展現出良好的進攻節奏，打出了單節35分的表現。然而，火箭逐漸找回狀態，憑藉強大的防守和關鍵時刻的表現，逆轉戰局。比賽末段，Walter陷入犯規麻煩，暴龍攻勢也受創；火箭Dillon Brooks拿下27分。
Walter的表現令人驚豔，除了得分之外，他在防守端也展現了積極性和適應能力。這位20歲的後衛在攻守兩端都表現出了作為新秀的成熟度，為球隊注入了一絲希望。教練團對於他的進步表示肯定，並期待他在未來的比賽中持續提升。
暴龍目前的戰績為7勝22負，在東區排名墊底。球隊深陷連敗泥潭，Barnes的進攻狀態不佳是主要問題之一。自從他從腳踝傷勢中復出以來，進攻的表現一直未能回到巔峰。隨著賽季的推進，暴龍隊需要更多像Walter這樣的球員挺身而出，以改變球隊的命運。
暴龍下一場比賽將在麥迪遜廣場花園對陣紐約尼克，這將是球隊再次尋求止敗的機會，而Ja'Kobe Walter的表現無疑是球迷最期待的亮點之一。