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休士頓火箭隊今（23）日作客多倫多以114：110擊敗暴龍隊，終結超過5年的客場不勝紀錄。此戰火箭Dillon Brooks火力全開，攻下全場最高的27分，並帶領火箭隊突破多倫多的魔咒。上一次火箭在這座城市取勝已是2019年12月5日，當時後衛Fred VanVleet仍是暴龍一員。火箭隊在這場比賽展現強大的團隊戰力，Jalen Green貢獻22分，Alperen Sengun則拿下17分及10個籃板，成為球隊的的贏球功臣。Sengun在第四節送出精彩助攻，與Cam Whitmore完成空中接力灌籃，幫助火箭建立本場比賽最大11分的領先優勢。比賽過程中，火箭在首節落後至14分的情況下，逐步找回進攻節奏，並在第三節反超比分。第三節中，Brooks單節砍下13分，包括一記關鍵三分，讓火箭以84：83領先進入決勝節。第四節開局，暴龍努力追平比分，但火箭迅速回擊，最終成功守住勝利。暴龍隊目前陷入低潮，遭遇7連敗，其中主場更是吞下6連敗。Ja’Kobe Walter雖然以27分創下職業生涯新高，但仍無法挽救球隊敗局。他在比賽開局連得14分，不過，暴龍進攻穩定性不足，加上火箭提升防守強度，讓暴龍逐漸陷入劣勢。Chris Boucher和Ochai Agbaji各貢獻15分，而Jamal Shead則貢獻11分及職業生涯新高的10次助攻。至於Scottie Barnes本場表現失常，全場僅得6分，15次出手僅命中2球。暴龍的核心RJ Barrett因病缺席，進一步削弱了球隊的進攻火力。火箭此役雖然出現21次失誤，讓對手拿下23分，但全隊的進攻效率成功彌補了防守漏洞。Brooks的27分表現成為球隊勝利的關鍵，Green和Sengun則提供了穩定的攻防支持。Fred VanVleet首次以火箭球員身分重返多倫多，全場雖只得2分，但貢獻了8個籃板和5次助攻，並在最後時刻發揮關鍵作用。