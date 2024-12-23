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我國與中美洲友邦瓜地馬拉共和國今年建交90週年，外交部長林佳龍及瓜國駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）特於22日在台北101大樓舉行台瓜友誼紀念點燈儀式，彰顯台瓜友好關係，並祝福兩國攜手邁向下個90年邦誼。林佳龍致詞表示，兩國多年深厚情誼建立在共享自由、民主及和平等普世價值，今年欣逢台瓜建交90週年及兩國皆由新政府上任，雙方互動友好熱絡，更積極為提升雙邊經貿、投資關係以及未來合作方向擘劃藍圖。他並感謝瓜國政府為台灣國際參與持續發聲，相信兩國攜手合作定能克服未來挑戰，共創國家繁榮與人民福祉。艾特維表示，月前抵任後已深刻感受到我國對台瓜關係的重視，強調90年邦誼彌足珍貴。台瓜長久夥伴關係建立在合作、誠信及相互尊重等原則，期許兩國未來在貿易、投資及觀光等領域持續深化友好關係。外交部指出，瓜地馬拉是我國在中美洲的重要友邦，近年來兩國在公衛醫療、婦女賦權、農業技術及人道援助等領域的合作成果卓著。雙方將持續推動裨益兩國人民的合作計畫，實踐我國與友邦共榮共好的願景。