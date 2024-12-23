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國民黨上週五在立法院會強行通過《財劃法》，若實施行政院將再釋出3753億元，對此民進黨立委林俊憲表示，國民黨只知搬錢、不修法確認事權劃分的後果，就是讓各地方政府突然拿到一大筆錢，卻連怎麼花都不知道，馬祖人均分配額高達23.6萬元，花蓮也有7萬多元，而台南人均才2萬出頭，最終必然是到處亂花，這點國民黨很有經驗，所以結論是藍委謝龍介拿台南蓋公路、蓋捷運的錢，送給傅崐萁做更多的花蓮王聯絡簿、提袋、白米跟金紙。林俊憲表示，自己從昨天開始發出辯論邀請，而謝龍介目前仍在裝傻怯戰中。既然如此，就持續寫正確的訊息，直到他願意面對為止。謝龍介稱台南增加了163億元，但沒講的是，為了這163億元，台南會損失322億元。林俊憲表示，台南市明年度原本獲配的中央補助，分別是特別統籌款13億、一般型補助193億、統籌分配款322億、計畫型補助322億；而國民黨修法後變成，特別統籌款13億、一般型補助193億、統籌分配款322加163億，最後計畫型補助極可能是「0」，啪，沒了。可以看出，問題就出在計畫型補助上，一來一往，反而是短少159億元，謝龍介還敢說「對台南有利」？林俊憲說明，計畫型補助顧名思義，就是地方政府需要提計畫，由中央主責單位研商補助。以台南目前急需的交通建設來說，鐵路地下化、捷運、公路網完善，全都需要計畫型補助，因為動輒上百億的重大建設工程，地方財源難以負擔。而為什麼說322億會消失？看看目前中央政府的預算結構，總預算3.1兆，看起來很多，但有1.8兆是不能動的法定支出，僅剩1.3兆可以做建設。國民黨一直在講「只拿了3753億」，但這其實是話術。真相是，他們是在原本就要給地方的4726億基礎上，再多拿3753億，實際上給地方的金額會變成8479億。林俊憲說，1.3兆就要扣掉8479億給地方，然後這剩下的5000多億，才是拿來做國防、租屋補助、健保等社會福利。錢從哪裡來？還會有計畫型補助嗎？林俊憲表示，國民黨只搬錢、不修法確認事權劃分的後果，就是讓各地方政府突然拿到一大筆錢，卻連怎麼花都不知道。馬祖的人均分配額高達23.6萬，花蓮也有7萬多，而台南人均才2萬出頭，最終必然是到處亂花，這點國民黨很有經驗。最後林俊憲說，結論是什麼？結論就是謝龍介拿台南蓋公路、蓋捷運的錢，送給傅崐萁做更多的花蓮王聯絡簿、提袋、白米跟金紙。更補充之前收到沈伯洋送的花蓮王提袋，讓他驚呼「那做工和材質之優良，實在令人訝異」。