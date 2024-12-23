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位於南太平洋的庫克群島（Cook Islands），自1965年起就與紐西蘭以「自由聯合」（Free Association）的型態合作，在內政、選舉方面，庫克群島擁有相當完整的自治權，但由紐西蘭來監督其外交與國防方面的事務，提供財政支援，庫克群島居民也具備紐西蘭公民身分，可以自由進出紐西蘭，生活工作並享有醫療健保等福利。不過近日庫克群島一項擁有自己的護照、但保有紐西蘭公民身分的提案，引起雙方關係緊張，並遭到紐國政府拒絕，明確表示只能二選一。綜合紐媒報導，庫克群島總理布朗（Mark Brown）希望，庫克群島能擁有自己的護照，人民能增強對自己土地、傳統和文化的認同；而且他認為，這是庫克群島自己的內部事務，不至於影響它與紐西蘭的特殊關係，何況很多紐西蘭人自己就有雙重國籍、2本護照，但紐國顯然不這麼想。紐西蘭外交部長辦公室透過聲明強調，只有完整的主權國家，才能獲得單獨的護照、公民身份和聯合國會員資格，庫克群島不能在與紐西蘭維持既有關係的同時，又獲得前述事物，除非庫克群島選擇「完全獨立」。報導提到，針對與庫克群島關係的改變，紐西蘭宣稱，必須由庫克群島的人民，透過全民投票決定，而這也會讓他們能夠仔細權衡，究竟是更喜歡現狀，包含紐西蘭公民身份、護照、各項福利和權益，還是完全獨立出去。在威靈頓當局明確拒絕提案後，布朗態度也有所轉變，回應稱庫克群島「不會實施任何影響我們（與紐西蘭）重要地位的事」。一些在紐西蘭工作的庫克群島人民，也批評政府缺乏事先協商：「問題在於庫克群島人民想要什麼，這個決定是否徵求過他們的意見？又或者這只是由少數人制定的？」並表達對此舉的擔憂，害怕會影響他們在紐西蘭獲得醫療保健等福利的機會。