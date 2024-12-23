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繼今年仲夏深入南投縣推動「我的籃球夢 圓夢計畫」籃球營，迄今感動超過十萬次民眾後，全球人壽延續這股「因為愛 責任在」品牌理念，在深具感謝含意的歲末年終尾牙活動轉化公益舞台，特邀南投縣地利國小學童們蒞臨盡情展現歌舞長才，同時更安排金融知識、職場探索及深度認識台北等多項精彩豐富的教育活動，彰顯全球人壽致力提供學子多元學習及成長的機會，期望藉由企業資源和社會責任結合，推動學子全方位成長。全球人壽長期關注臺灣基層體育發展，今年適逢30周年，特別前進南投縣舉辦「我的籃球夢 圓夢計劃」，為地利國小及周圍學校舉辦籃球營，於仲夏時節為原鄉學童種下夢想的種子。全球人壽董事長林文惠表示，對地利國小學童們在籃球場上努力追夢的模樣，和純淨清亮的嗓音留下深刻且美好的印象，不僅一直想著「這麼美好的天籟，不能只有我一個人聽到」，且心中時常掛念這群學子們最近過得好不好，所以，今年尾牙特別邀請他們來台北玩，安排總公司的職場探索、文化體驗，更把重要的尾牙開場表演交給他們，希望把這份感動和大家一起分享。地利國小學童們對於能受邀參加全球人壽尾牙活動欣喜雀躍且興奮不已，這群學童們以精妙的天籟合聲完美詮釋布農族傳統歌謠，展現對全球人壽本次活動的重視與珍惜。與此同時，全球人壽同仁們亦沉醉其中同歡共舞，以實際行動體現全球人壽對多元文化的支持，積極營造多元文化發展平台，持續朝向「以人為本，利己利他的永續企業」的方向前進。全球人壽深知唯有透過金融教育提升金融認知，是防範金融詐騙的第一道防線，因此不僅為學童們搭起自信的舞台，亦積極發揮保險核心職能，於本次活動中融入金融知識宣導課程，以輕鬆有趣的案例情境及有獎徵答的方式，傳遞保險入門知識如「如保險在幹嘛?」、「保險跟我有關嗎?」、「我有保險嗎?」等淺顯易懂的金融常識，讓學童們了解保險的功能，進而提高學童們的金融素養及防詐意識，減少金融詐騙的再度發生。同時，全球人壽也規劃職場探索活動，讓地利國小學童們透過實地觀察保險公司各部門工作概況及專業人士的分享，讓學生們認識了解職場環境，協助其了解自我職業興趣與職涯方向，及早為未來職業生涯做好充分的準備。另亦為學子們提供走出課堂與教室的教育環境，藉著本次難得北上的機會趁機了解台北的歷史、都市規劃及文化背景，從多角度認識這座城市的面貌，結合五感體驗讓學習更貼近生活，並在趣味互動中培養學子們互助合作與探究的能力，對於本次活動地利國小學童米同學代表指出，「謝謝妳們請我們來表演，除了表演，還帶我們去看妳們的辦公室和去看課本上出現的101，讓我們驚呼原來101是長這樣的」。由於時節鄰近耶誕時節，全球人壽也不忘為這群學童們準備了豐富的耶誕禮物，讓他們感受到全球人壽的熱忱。全球人壽發現給孩子舞台，就會看到孩子眼中的光，有助提升孩子們勇於展現自我的信心，為他們裝上翱翔天際的翅膀，未來，全球人壽也將持續發揮企業影響力，在社會公益方面，透過「體育發展」、「教育成長」及「公益耕耘」三大主軸落實「因為愛 責任在」的品牌理念，積極創造幸福社會環境，將「愛與責任」散播深入社會每一個角落，由內而外的實現幸福社會承諾，與世界共好。