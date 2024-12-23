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衛福部國健署公布的最新癌症登記報告，肺癌連2年位居首位，再度蟬聯癌王，而2022年新發生癌症人數是13萬293人，比2021年增加了8531人，簡單地說平均每4分2秒就有一人罹癌，又比前一年快轉17秒。而在肺癌病患中，又有高達7成是肺腺癌。非吸煙肺腺癌患者不斷增加，目前診斷歸因於二手煙、空氣污染或廚房油煙所導致，因為呼吸道每天都與外界空氣相通，國際環保機構訂立空氣中的有害物質，包括一氧化碳、鉛濃度、二氧化氮、臭氧、懸浮微粒及二氧化硫等，輕則引起氣管炎、氣喘等症狀，重則也有可能引發癌變。其中最容易被輕忽的一氧化碳，無色無味，但與紅血球的結合能力是氧氣的210倍，會嚴重妨礙紅血球攜氧，降低人體組織的氧濃度造成「缺氧」，是最可怕的「隱形殺手」。耳鼻喉專科醫生莊宇龍醫師表示：「人體的細胞都是需要氧氣才能夠生長代謝，但癌細胞確實可以在缺氧的環境中繼續的擴散，不受控制。」有根據顯示，如果細胞在長期「缺氧」的情況之下，比較容易轉成癌細胞，此外，癌細胞如果在缺氧的環境下，比較不容易被殺死，治療效果也比較差，也比較容易擴散跟轉移。如同莊宇龍醫師所說，有學者也認為癌症發生的原因，正是因為某些「缺氧」的細胞，加速增殖突變不受控制才會發生癌變，有實驗證明，滅少35%的氧氣供給，短短幾天胚胎細胞就開始癌化！所以除了天天接觸空污的騎士或民眾，其他導致「缺氧」的生活習慣，像是「抽菸」會燃燒出一氧化碳再大量吸入、「喝酒」代謝酒精肝臟會大量耗氧、吃檳榔吃到的「檳榔素」也具有致癌性，這些都容易引發肺腺癌、咽喉癌、口腔癌或其他癌變。而讓身體不缺氧的方法，莊宇龍醫師就建議，日常加強運動次數，多吃富含鐵質的瘦肉、雞蛋等，還有富含葉酸和維生素B12的新鮮蔬果，都有助身體運氧能力；另外，現在市面上也有便利的「有氧飲料」，經研究證實飲用可以增加人體的氧氣吸收量，並且提高細胞氧氣交換的能力，在出門或工作忙碌時，也能輕鬆補氧。