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NBA金州勇士隊超級巨星Stephen Curry（柯瑞）在日前對陣明尼蘇達灰狼的比賽中，不僅單場砍7記三分球、狂轟31分，帶領勇士以113：103擊敗對手，更在場外以實際行動傳遞正能量。他在賽後準備將球鞋送給一位年輕球迷時，發現有人企圖攔截，當場大聲制止，這一幕迅速引發熱議。Curry在對陣灰狼之戰，攻下全場最高的31分，整場21投10中，三分球16投7中，並且在第四節連拿11分，徹底終結灰狼的反撲希望。這位10度入選NBA全明星賽的超級巨星，再次證明自己在關鍵時刻的價值，「比賽的重點在於專注，尤其在最後階段，我希望能為球隊確保勝利。」賽後，Curry準備將自己的球鞋送給場邊的一位年輕球迷，希望帶給孩子難忘的回憶，但一名年長的球迷試圖攔截這雙鞋，讓Curry立即大聲制止：「喂，把鞋子給他！」雖然影片未完整記錄整個過程，但Curry的「正義之聲」成為社群熱議的焦點。球迷紛紛讚揚他是場上場下的模範，除了球技外，更用人品贏得尊敬。不僅是在場邊的暖心行動，Curry在比賽期間也不忘傳遞快樂。在一次暫停中，他在場邊隨著音樂輕鬆跳著舞，與球迷的開心互動。Curry不僅是勇士隊的核心，更是籃球場上的正能量象徵，他用實際行動傳遞關懷，展現對下一代的影響力。