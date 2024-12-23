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勇士球星Stephen Curry昨(23)砍下31分，包含10投7中的三分球，率隊擊敗灰狼。Kerr 的言論突顯了Curry作為勇士核心的重要性，儘管Curry是球隊絕對的核心，但Podziemski認為年輕球員的主動性與信心同樣重要。他的回應與Curry的理念不謀而合，Curry多次公開表示，希望隊友能保持侵略性，提升球隊整體的進攻火力。作為一名九次NBA總冠軍（球員五次、教練四次）的教練，Kerr直言：「Curry是我們球隊的核心，我們需要充分利用他的能力，這是我們成功的基石。」然而，Kerr同時也認為，讓年輕球員找到他們的角色並發揮潛力，是球隊長期成功的必要條件。勇士目前的戰績為14勝12負，排在西區第10，距離領先球隊尚有一段距離。美國媒體表示，勇士必須在最大化Curry影響力的同時，為Podziemski等年輕球員創造更多成長空間。這種核心與配角的平衡，不僅是短期內改善球隊戰績的關鍵，更是為球隊未來奠定基礎的重要策略。Curry目睹這一不當行為後，立即大聲制止，他指著這名試圖搶鞋的球迷，怒斥道：「嘿，給他（小球迷）！」儘管影片未顯示事件的最終結果，但Curry的舉動展現了他對粉絲的關心，也捍衛了應有的體育精神。這並不是Curry首次展現他暖心的一面，作為一名10次入選全明星的NBA超級巨星，Curry不僅在場上以精準投籃和領袖氣質帶領球隊，更以場外的善行贏得尊敬。