勇士球星Stephen Curry昨(23)砍下31分，包含10投7中的三分球，率隊擊敗灰狼。總教練Steve Kerr在賽後強調：「我們希望年輕球員明白一件事，我們有Stephen Curry，所以要傳球、移動球。如果Curry能順利出手並創造優勢，那麼我們就能製造對手更多的防守漏洞。」
Kerr 的言論突顯了Curry作為勇士核心的重要性，年輕後衛Brandin Podziemski則回應：「當我在場上時，如果有空位，我就投籃。如果沒有，我會做出適合的決策。我知道我們場上有Curry，如果他有空位，我一定會傳球給他，但我也會保持專注，做好自己的部分。」
儘管Curry是球隊絕對的核心，但Podziemski認為年輕球員的主動性與信心同樣重要。他的回應與Curry的理念不謀而合，Curry多次公開表示，希望隊友能保持侵略性，提升球隊整體的進攻火力。
作為一名九次NBA總冠軍（球員五次、教練四次）的教練，Kerr直言：「Curry是我們球隊的核心，我們需要充分利用他的能力，這是我們成功的基石。」然而，Kerr同時也認為，讓年輕球員找到他們的角色並發揮潛力，是球隊長期成功的必要條件。
勇士目前的戰績為14勝12負，排在西區第10，距離領先球隊尚有一段距離。美國媒體表示，勇士必須在最大化Curry影響力的同時，為Podziemski等年輕球員創造更多成長空間。這種核心與配角的平衡，不僅是短期內改善球隊戰績的關鍵，更是為球隊未來奠定基礎的重要策略。
另外，此場比賽賽後也發生小插曲，Curry將一雙球鞋作為禮物送給年輕球迷，未料一名長者卻試圖搶走這雙原本屬於孩子的球鞋。這一幕被拍攝下來並迅速在網絡上流傳，激起球迷熱烈討論。
Curry目睹這一不當行為後，立即大聲制止，他指著這名試圖搶鞋的球迷，怒斥道：「嘿，給他（小球迷）！」儘管影片未顯示事件的最終結果，但Curry的舉動展現了他對粉絲的關心，也捍衛了應有的體育精神。
這並不是Curry首次展現他暖心的一面，作為一名10次入選全明星的NBA超級巨星，Curry不僅在場上以精準投籃和領袖氣質帶領球隊，更以場外的善行贏得尊敬。Curry曾說過：「我努力讓每一次的上場都不只是籃球，而是傳遞更多的意義。」
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儘管Curry是球隊絕對的核心，但Podziemski認為年輕球員的主動性與信心同樣重要。他的回應與Curry的理念不謀而合，Curry多次公開表示，希望隊友能保持侵略性，提升球隊整體的進攻火力。
作為一名九次NBA總冠軍（球員五次、教練四次）的教練，Kerr直言：「Curry是我們球隊的核心，我們需要充分利用他的能力，這是我們成功的基石。」然而，Kerr同時也認為，讓年輕球員找到他們的角色並發揮潛力，是球隊長期成功的必要條件。
勇士目前的戰績為14勝12負，排在西區第10，距離領先球隊尚有一段距離。美國媒體表示，勇士必須在最大化Curry影響力的同時，為Podziemski等年輕球員創造更多成長空間。這種核心與配角的平衡，不僅是短期內改善球隊戰績的關鍵，更是為球隊未來奠定基礎的重要策略。
另外，此場比賽賽後也發生小插曲，Curry將一雙球鞋作為禮物送給年輕球迷，未料一名長者卻試圖搶走這雙原本屬於孩子的球鞋。這一幕被拍攝下來並迅速在網絡上流傳，激起球迷熱烈討論。
Curry目睹這一不當行為後，立即大聲制止，他指著這名試圖搶鞋的球迷，怒斥道：「嘿，給他（小球迷）！」儘管影片未顯示事件的最終結果，但Curry的舉動展現了他對粉絲的關心，也捍衛了應有的體育精神。
這並不是Curry首次展現他暖心的一面，作為一名10次入選全明星的NBA超級巨星，Curry不僅在場上以精準投籃和領袖氣質帶領球隊，更以場外的善行贏得尊敬。Curry曾說過：「我努力讓每一次的上場都不只是籃球，而是傳遞更多的意義。」