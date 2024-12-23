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▲川島海荷宣布與中村克已經登記結婚，很開心能夠在2024年末與粉絲分享這個好消息。（圖／取自川島海荷 IG）

有日本「國民妹妹」的女星川島海荷今（23）日宣布結婚好消息，對象是曾代表日本參與2次奧運的游泳選手中村克，她還發出一張兩人在海邊拍的婚紗照，照片中小倆口甜蜜對視，閃瞎一票粉絲。而中村克也在自己的個人社群上發布即將成為人夫的消息，並希望大家可以給予他們祝福。川島海荷在IG曬出一張照片，畫面中她身穿藍色禮服，與中村克牽手對視，氣氛相當甜蜜，並宣布已經和中村克登記結婚，「他的溫柔深深的吸引我，且中村克朝著目標堅定前行的毅力也讓我很敬佩，雖然我有很多不足的地方，但希望未來能與他互相扶持、共同成長，並繼續努力向前。」川島海荷更表示，隨著2024年即將結束，很高興能和粉絲分享自己人生中的轉捩點，「希望一路以來一直支持我們的人，及一直幫我們加油的朋友，在2025年也能繼續給予支持，謝謝大家！」中村克也在自己的IG上發表成為人夫的喜訊，提到「過去的選手生涯中，經歷了許多艱難的時刻，但是幸好遇到川島海荷，讓我成為現在的自己。川島海荷如同太陽般溫暖，照亮我的生活，未來也會和她一起朝著共同目標邁進，希望大家能夠繼續溫暖的守護我們。」