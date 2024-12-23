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▲馬來猴抓取草莓小雪人。（圖／高市府觀光局提供）

▲壽山動物園與植栽廠商攜手利用枯危木及修枝木創作可愛的梅花鹿造型與應景的小雪人。（圖／高市府觀光局提供）

聖誕節即將來臨，壽山動物園日前推出「聖誕有『構』好玩」活動，讓民眾動手玩創意，利用園區構樹葉及竹幹枝條製作可食聖誕樹或以枯枝改造成可愛梅花鹿及小雪人。活動特別結合聯合國永續發展目標（SDGs），透過資源循環再利用，賦予枯危木及修剪枝條新生命。此外，園方也為不同動物準備各式點心聖誕樹，讓動物探索食物的多樣性，享用聖誕大餐。高市府觀光局長高閔琳表示，構樹又稱鹿仔樹，園區內天然的構樹葉是許多動物愛吃的食材，更是這次聖誕活動的重要素材！為讓動物們也能感受到過節氣氛，園方發揮巧思，將竹幹和枝條彎曲塑造成大型聖誕樹的骨架，再仔細覆蓋上新鮮構樹葉，為梅花鹿、波爾羊及沼林袋鼠準備了一份獨特的節慶大餐。而構樹葉背面特殊的絨毛，如同魔鬼氈般具有天然的黏性，也讓小朋友在DIY製作迷你聖誕樹時更容易上手。除大型的構樹聖誕樹，園方也為不同動物量身打造了各種精緻又營養的點心聖誕樹，以當季時蔬搭配聖女小番茄的小聖誕樹一擺上，冠豪豬立刻迫不及待地大快朵頤；蘇卡達象龜則津津有味地品嚐以仙人掌切成樹狀、小番茄點綴而成的迷你聖誕樹。馬來猴首次品嚐草莓小雪人的酸甜滋味。而紅毛猩猩「阿宏」除收到遊客捐贈的白色小毛毯外，保育員還利用回收的水塔浮球製作新玩具，讓牠在玩樂中進食。另高雄美國學校4名高中生也在老師帶領下，分享動物園聖誕限定推出的「踏學尋梅～鹿遊記」繪本，以生動方式介紹梅花鹿，讓大小朋友了解梅花鹿的保育狀況和生活習性，現場更與小朋友有趣互動，為動物生命教育向下扎根。壽山動物園致力於提升動物福祉，也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團查詢。