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▲樂天桃猿外野手朱育賢，正式行使自由球員權利（FA）後首度受訪發聲，表示希望透過自己的決定，鼓勵低順位球員，只要持續努力，也能有這樣的機會。（圖／中華棒協提供）

中華職棒Rakuten樂天桃猿今（23）日正式公布針對朱育賢自由球員（FA）轉隊的補償方案。根據中華職棒規章，味全龍可選擇提供樂天全額轉隊費，或支付部分轉隊費並搭配一名未列入25人名單的球員。樂天最終鎖定呂詠臻，這位右投後援投手在本季於一軍出賽43場，繳出2勝3敗、9次救援成功、防禦率3.60的穩定成績，是味全牛棚的關鍵戰力。樂天球團表示，呂詠臻的穩定表現以及潛力是促成選擇他的關鍵。呂詠臻將於公告日起正式轉為樂天球員，味全則需於2024年1月23日前完成所有補償相關程序。這並非樂天首次利用FA補償加強牛棚戰力。去年，樂天因陳俊秀轉隊中信兄弟，選擇投手陳柏豪作為補償人選。陳柏豪隨後迅速成為樂天守護神，堪稱補償選秀的成功典範。此次相中呂詠臻，顯示樂天在選才上延續以「補強牛棚」為主的策略，目標進一步強化原本已相當穩定的後援陣容。另一方面，味全龍在上週宣布以4年總額4800萬的合約，簽下朱育賢，成為球隊重要補強之一。朱育賢將與另一位轉隊加入的中信兄弟外野手陳子豪攜手，共同助陣味全的外野與打線。隨著新賽季的腳步逐漸接近，味全的陣容厚度與競爭力明顯提升。