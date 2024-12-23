中華職棒Rakuten樂天桃猿今（23）日正式公布針對朱育賢自由球員（FA）轉隊的補償方案。朱育賢於11月11日行使自由球員權利，12月12日與味全球團簽下一紙4年合約，樂天選擇「部分轉隊費＋球員補償」的方式，最終相中味全龍牛棚投手呂詠臻作為補償人選，同時獲得朱育賢113年度薪資總額75%的轉隊費（約675萬元）。
根據中華職棒規章，味全龍可選擇提供樂天全額轉隊費，或支付部分轉隊費並搭配一名未列入25人名單的球員。樂天最終鎖定呂詠臻，這位右投後援投手在本季於一軍出賽43場，繳出2勝3敗、9次救援成功、防禦率3.60的穩定成績，是味全牛棚的關鍵戰力。
呂詠臻成補償人選 龍隊牛棚即戰力轉投樂天
樂天球團表示，呂詠臻的穩定表現以及潛力是促成選擇他的關鍵。呂詠臻將於公告日起正式轉為樂天球員，味全則需於2024年1月23日前完成所有補償相關程序。
這並非樂天首次利用FA補償加強牛棚戰力。去年，樂天因陳俊秀轉隊中信兄弟，選擇投手陳柏豪作為補償人選。陳柏豪隨後迅速成為樂天守護神，堪稱補償選秀的成功典範。此次相中呂詠臻，顯示樂天在選才上延續以「補強牛棚」為主的策略，目標進一步強化原本已相當穩定的後援陣容。
朱育賢與陳子豪攜手助陣味全
另一方面，味全龍在上週宣布以4年總額4800萬的合約，簽下朱育賢，成為球隊重要補強之一。朱育賢將與另一位轉隊加入的中信兄弟外野手陳子豪攜手，共同助陣味全的外野與打線。隨著新賽季的腳步逐漸接近，味全的陣容厚度與競爭力明顯提升。
我是廣告 請繼續往下閱讀
呂詠臻成補償人選 龍隊牛棚即戰力轉投樂天
樂天球團表示，呂詠臻的穩定表現以及潛力是促成選擇他的關鍵。呂詠臻將於公告日起正式轉為樂天球員，味全則需於2024年1月23日前完成所有補償相關程序。
這並非樂天首次利用FA補償加強牛棚戰力。去年，樂天因陳俊秀轉隊中信兄弟，選擇投手陳柏豪作為補償人選。陳柏豪隨後迅速成為樂天守護神，堪稱補償選秀的成功典範。此次相中呂詠臻，顯示樂天在選才上延續以「補強牛棚」為主的策略，目標進一步強化原本已相當穩定的後援陣容。
朱育賢與陳子豪攜手助陣味全
另一方面，味全龍在上週宣布以4年總額4800萬的合約，簽下朱育賢，成為球隊重要補強之一。朱育賢將與另一位轉隊加入的中信兄弟外野手陳子豪攜手，共同助陣味全的外野與打線。隨著新賽季的腳步逐漸接近，味全的陣容厚度與競爭力明顯提升。