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▲高捷岡山車站隔音牆，全數更新為金屬吸音鈑。（圖／高市府捷運局提供）

▲岡山站沿線全線1130公尺皆設置隔音牆，持續優化捷運周邊的環境。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運岡山站已於113年6月30日通車，為減少對周邊居民的影響，捷運局特別聘請學者專家協助評估隔音牆型式，修正原有隔音牆，全數更新為金屬吸音鈑，並於高架段全線增設隔音牆總長共計1130公尺，以降低捷運行駛所產生的行車噪音，避免打擾民眾的正常生活。捷運局表示，高雄捷運岡山站工程原設計評估RK1沿線全線於營運時噪音與震動的影響，針對噪音敏感點超過設計標準的路段，已設置隔音牆共計290公尺。經台灣檢驗科技SGS檢測均能音量(Leq)均符合環境部管制環境音量標準；惟為降低捷運對周遭環境及民眾生活的影響，捷運局特別聘請海洋大學許榮均教授團隊至現場評估，並決定於岡山站沿線全線1130公尺皆設置隔音牆，持續優化捷運周邊的環境。捷運局進一步指出，因應捷運岡山站已開放通車行駛，隔音牆工程須採列車收班後00:00~04:00時段夜間施工方式進行，以避免影響捷運正常營運。又為了確保施工期間對周邊居民影響降至最低，工程團隊在噪音控制、交通調度及工期管理方面展現高度紀律與效率，原訂於年底完成之隔音牆作業提前於113年11月底完成目標，同時兼顧安全與環保要求。捷運岡山車站的通車營運，促進當地公車、捷運及鐵路人潮匯集，促進當地的交通運輸的活絡，更帶動周邊的經濟產業發展，隔音牆的設置可減輕捷運車輛噪音干擾的問題，優化了居民生活，捷運團隊將持續精進，攜手為提升都市生活品質繼續努力。