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▲就讀棒球名校穀保家商的呂詠臻，曾因身形單薄而少有出賽機會。（圖／取自呂詠臻社群）

▲樂天選擇「部分轉隊費＋球員補償」的方式，網羅即戰力投手呂詠臻。（圖／味全龍提供）

在球迷的記憶裡，棒球場上那個擁有濃眉大眼與陽光笑容的投手，是帶給球迷希望的象徵。他是呂詠臻，如今，這位曾在味全龍牛棚發光的投手，轉戰樂天桃猿，展開生涯新篇章。而他的故事，從來都不只是球場上的數據，更是一段關於夢想、家庭與堅持的動人篇章。呂詠臻的棒球路並非一開始就明確。他回憶說，童年時是因為接觸電玩《全民打棒球》而愛上了棒球。呂詠臻的成長，離不開父親的付出與支持。他透露，為了讓自己加入棒球隊，父親甚至不惜搬家，用盡全力給他最好的資源。高中時期，就讀棒球名校穀保家商的呂詠臻，曾因身形單薄而少有出賽機會。他的體能訓練尤其嚴格，從原本的瘦弱身材逐步壯實，最快球速突破145公里，滑球更成為他的決勝武器。在協會盃與大專明星賽中，他的表現逐漸脫穎而出，成為教練團眼中的核心戰力。2024年，呂詠臻被樂天桃猿選為FA補償球員，成為球隊牛棚的新希望。呂詠臻說：「充實每一天，努力朝著目標前進，別讓未來的自己後悔。」這不僅是他的座右銘，也是他對所有夢想者的激勵。他用行動證明，無論道路多麼艱辛，只要懷揣著熱愛與堅定的信念，就一定能突破自我，迎來屬於自己的高光時刻。