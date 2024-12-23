在球迷的記憶裡，棒球場上那個擁有濃眉大眼與陽光笑容的投手，是帶給球迷希望的象徵。他是呂詠臻，如今，這位曾在味全龍牛棚發光的投手，轉戰樂天桃猿，展開生涯新篇章。而他的故事，從來都不只是球場上的數據，更是一段關於夢想、家庭與堅持的動人篇章。
電玩啟蒙：夢想的起點
呂詠臻的棒球路並非一開始就明確。他回憶說，童年時是因為接觸電玩《全民打棒球》而愛上了棒球。「遊戲裡的角色招數好帥，那時我幻想著自己也能像他們一樣站上球場。」從一個懵懂的小男孩，到投入棒球訓練，他的夢想開始從遊戲中的虛擬世界走向真實的球場。
呂詠臻的成長，離不開父親的付出與支持。他透露，為了讓自己加入棒球隊，父親甚至不惜搬家，用盡全力給他最好的資源。「父親總是一人當兩人用地工作，他的堅韌影響著我。每次低潮時，想到父親的辛勞，我都告訴自己：不能浪費時間，要努力打球，讓父親能輕鬆點，過上他想要的生活。」
從默默無名到職棒舞台
高中時期，就讀棒球名校穀保家商的呂詠臻，曾因身形單薄而少有出賽機會。他回憶道：「當時的室友都進了職棒，我也告訴自己一定要努力追上他們。」進入國立臺灣體育運動大學後，他抓住每一次機會，在大專聯賽中累積實戰經驗，逐漸從隊中的默默無聞蛻變為王牌投手。
他的體能訓練尤其嚴格，從原本的瘦弱身材逐步壯實，最快球速突破145公里，滑球更成為他的決勝武器。在協會盃與大專明星賽中，他的表現逐漸脫穎而出，成為教練團眼中的核心戰力。
樂天桃猿的新篇章
2024年，呂詠臻被樂天桃猿選為FA補償球員，成為球隊牛棚的新希望。樂天球團表示，看中他的穩定與潛力，期待他在新的環境中展現更大的價值。過往的努力和堅持，讓他如今站在自由市場的聚光燈下，成為球迷與球隊眼中的明星。
呂詠臻說：「充實每一天，努力朝著目標前進，別讓未來的自己後悔。」這不僅是他的座右銘，也是他對所有夢想者的激勵。他用行動證明，無論道路多麼艱辛，只要懷揣著熱愛與堅定的信念，就一定能突破自我，迎來屬於自己的高光時刻。
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呂詠臻的棒球路並非一開始就明確。他回憶說，童年時是因為接觸電玩《全民打棒球》而愛上了棒球。「遊戲裡的角色招數好帥，那時我幻想著自己也能像他們一樣站上球場。」從一個懵懂的小男孩，到投入棒球訓練，他的夢想開始從遊戲中的虛擬世界走向真實的球場。
呂詠臻的成長，離不開父親的付出與支持。他透露，為了讓自己加入棒球隊，父親甚至不惜搬家，用盡全力給他最好的資源。「父親總是一人當兩人用地工作，他的堅韌影響著我。每次低潮時，想到父親的辛勞，我都告訴自己：不能浪費時間，要努力打球，讓父親能輕鬆點，過上他想要的生活。」
從默默無名到職棒舞台
高中時期，就讀棒球名校穀保家商的呂詠臻，曾因身形單薄而少有出賽機會。他回憶道：「當時的室友都進了職棒，我也告訴自己一定要努力追上他們。」進入國立臺灣體育運動大學後，他抓住每一次機會，在大專聯賽中累積實戰經驗，逐漸從隊中的默默無聞蛻變為王牌投手。
他的體能訓練尤其嚴格，從原本的瘦弱身材逐步壯實，最快球速突破145公里，滑球更成為他的決勝武器。在協會盃與大專明星賽中，他的表現逐漸脫穎而出，成為教練團眼中的核心戰力。
樂天桃猿的新篇章
2024年，呂詠臻被樂天桃猿選為FA補償球員，成為球隊牛棚的新希望。樂天球團表示，看中他的穩定與潛力，期待他在新的環境中展現更大的價值。過往的努力和堅持，讓他如今站在自由市場的聚光燈下，成為球迷與球隊眼中的明星。
呂詠臻說：「充實每一天，努力朝著目標前進，別讓未來的自己後悔。」這不僅是他的座右銘，也是他對所有夢想者的激勵。他用行動證明，無論道路多麼艱辛，只要懷揣著熱愛與堅定的信念，就一定能突破自我，迎來屬於自己的高光時刻。