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▲職籃球星呂政儒在旁當「球爸」，不時有家長前來合影。(圖/富鴻盃提供)

第12屆博愛富鴻盃少年籃球邀請賽22日舉行決賽，U19籃球聯盟的代表Mamba靠著高榆翔第四節連得10分，以37：14擊敗地主博愛國小，拿下五年級組季軍，六年級組冠軍則是傳統勁旅網溪國小。富鴻盃在博愛國小與興雅國中舉行，季軍戰Mamba面對對手滿場加油聲，開賽顯得有些放不開，直到決勝節高榆翔不斷切入、快攻搶分，奠定勝基。Mamba這次是代表業餘聯賽U19籃球聯盟出征，該聯賽單節為10分鐘，富鴻盃則是6分鐘，賽後小朋友意猶未盡，等待頒獎典禮的空檔還能在戶外打球，顯見體能對他們來說不是問題。「富鴻盃是校隊為主，我們是俱樂部形式，練習時間沒有他們多，暖機比較慢。」Mamba教練徐侑廷說：「其實這次出來我沒有給小朋友壓力，只要求他們不管輸贏都要把態度拿出來。」被家長群稱作「翔哥」的高榆翔是阿美族、布農族混血，從小跟著大6歲的哥哥打籃球，今天面對對手的全場包夾並不擔心，「平常在學校就會被夾，侑侑教練（徐侑廷）也有教我們怎麼破。」此役場邊還有位低調貴客，他是資深國手、上次跟兒子登上新聞版面僅是疫情期間被框列，這次已經成為在場邊加油的一位球員爸爸，呂政儒笑說感覺很奇妙，但也是甜蜜負擔，「我平常要練球，放假要陪他練球，一週七天通通都是籃球，坦白講滿累人的。」呂呈毅背號是跟爸爸一樣的13號，頗有追尋「射手之路」的味道，呂政儒透露，無論是號碼或是籃球，都是他自己選的，「因為他的生日也是13號，我跟老婆都覺得他只要沒影響課業，要做什麼我都很鼓勵。」六年級組冠軍賽，兵多將廣的網溪國小以39：27力克海山國小，全勝奪冠，這批球員也是上屆五年級組冠軍，教練倪子平表示：「離國小球季開始還有一段時間，現在就是培養可用之兵，這幾天我們報名的18個人全都有出賽，他們要為自己爭取最後進入大隊的名額。」據主辦單位「富鴻團隊」楊美娟表示，富鴻人壽贊助這賽事已八年，當時因為小學籃球賽事不多，許多喜愛籃球的小孩沒有好的舞台發揮，才結合並協助福康文教基金會繼續推廣兒童籃球運動。而「永齡基金會」也是當初董事長郭台銘想看孫子打籃球，進而發現這聯盟雖然很用心辦比賽但軟硬體資源不足，而興起了幫助聯盟成長的念頭，為的就是想讓這盃賽能讓更多喜歡籃球的小孩加入。