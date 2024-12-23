我是廣告 請繼續往下閱讀

前NBA全明星控衛John Wall日前在G聯盟冬季展示會中首次擔任球評，展現比賽分析能力與幽默感，並坦言仍希望有機會重返NBA。目前Wall尚未正式宣布退役，但在尋找比賽機會的同時，開始探索未來職業方向，包含擔任球評的可能性。Wall以球員經驗進行解說，即時分析比賽戰術並分享球員的心理感受。他在解說中不僅分析防守佈陣，還穿插個人趣聞。例如在一場比賽中提到Iowa球員被打到嘴巴的情況，他分享了自己當年直接去看牙醫的經歷。「我熱愛籃球，也熱愛討論籃球，」Wall說，「能有這樣的機會真是太棒了，但我知道自己還有很多需要學習的地方。」Wall坦言，轉向球評的契機源自於朋友和孩子們的「玩笑建議」：「他們總對我說，『閉嘴，讓我們好好看比賽』，所以這次的體驗讓我覺得挺自然的。」現年34歲的Wall仍保持良好體態，經常在邁阿密大學進行訓練，並表示如果有機會回到NBA，他願意全力以赴。他過去曾五度入選全明星（2014至2018年），但職業生涯多次受到傷病影響，包括2019年的跟腱撕裂及左腳跟手術。他最後一次在NBA出賽是2023年1月，當時效力於洛杉磯快艇隊。即使如此，Wall在效力火箭與快艇期間場均仍有16.3分和6.1次助攻。他坦言：「傷病是籃球的一部分，我盡力照顧好自己，但事情總有發生。我相信上帝從不犯錯。」Wall希望能以自己的方式結束職業生涯，而非因傷無奈退場，「如果能重返賽場，對我意義重大，我希望以自己的方式告別這個舞台。」