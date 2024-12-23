我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅彼得爸與蘇珊媽，經常在網上分享育兒心得，吸引非常多網友關注，不過近期卻發出影片，強調「還是遇到這一天」，點出愛兒Cody意外近視，讓身為父母的彼得爸與蘇珊媽相當擔心，為了避免他近視繼續加深，積極防範高度近視帶來的白內障、青光眼、黃斑部病變等風險，趕緊將Cody帶到醫院尋求醫師協助。細心的彼得爸與蘇珊媽，也分享在診所諮詢醫師的過程，希望請醫師依Cody情況，來建議最適合的治療以及預防近視加深的方式。Cody目前是使用散瞳劑來控制近視，但由於點了散瞳劑難免會有畏光、不舒服的狀況，讓喜歡戶外活動的Cody感到排斥，也因此希望醫師分析，除了散瞳劑以外，其他包含角膜塑型片、軟式日拋隱形眼鏡、兒童視力管理鏡片（兒控眼鏡）等治療方式，哪一種更為適合Cody。在專業醫師的建議下，Cody可以選擇運用周邊離焦原理設計的兒控眼鏡，讓視覺中心與落在視網膜上而周邊成像在視網膜前，達到減緩近視加深的效果。彼得爸與蘇珊媽也分享醫師對於選擇「兒控眼鏡」的建議，由於不接觸眼球且安全度高，同時又可以搭配散瞳劑等不同矯正方式，加強近視控制效果，甚至可以和角膜塑型片或是軟式離焦隱形眼鏡搭配運用，而搭載極光T技術的兒控眼鏡可以就近距離閱讀與戶外運動等不同情境提供個別化的視力管理方案，是目前廣泛被家長和孩子所接受的近視控制方式之一。彼得爸與蘇珊媽分享，因為每個小朋友的喜好不同，像是喜歡閱讀或是偏好戶外活動，就可以聽從醫師建議，從兒控眼鏡下手，也可以與醫師諮詢，進一步依據孩子的生活習慣去客製化離焦度數，可依據孩子不同的用眼習慣管理視力，讓配戴更舒適，也能加入變色功能讓戶外運動不受限，讓孩子願意去戴眼鏡控制近視。影片的最後，彼得爸與蘇珊媽也分享了帶Cody配眼鏡的過程及心得，Cody現在看遠、看近都可以很清楚，也不會因為畏光影響戶外活動，讓身為家長的彼得爸與蘇珊媽感到放心，很適合當孩子的第一副眼鏡。彼得爸與蘇珊媽也提醒其他辛苦的爸媽們，如果家中的寶貝有遇到類似情形，千萬不要猶豫，選擇專業的醫師團隊，盡速讓孩子的眼睛接受檢查與治療，透過最適合的治療方式，來協助寶貝們遠離惡視力。