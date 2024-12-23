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▲amity魔術吹風機結合吹風機、捲髮棒，夾板等數種美髮工具，無論是日常外出還是重要場合，都能輕鬆攜帶，打造出驚艷造型。（圖／記者黃文德翻攝）

台灣創新研發的一款魔術吹風機，結合吹風機、捲髮棒及夾板等數種美髮工具，因具備一機多用、輕鬆攜帶、時尚造型及平民價格等多項優勢，近期掀起熱潮。這款風靡歐美的吹風機出自台灣高雄的雅娜蒂公司，與日本合作致力於專業美髮工具及產品36年的企業。amity魔術吹風機一機包含了吹風機、捲髮器以及夾板等酷炫功能，雅娜蒂總經理簡振茂表示，美國的專業美髮品牌FHI HEAT也主動找上門，代理銷售這一款台灣傲人的創新產品。歐洲多家企業同樣紛紛爭取合作，讓台灣精品再一次在國際舞台上大放異彩。簡振茂指出，amity魔術吹風機研發康達風壓自動吸髮技術，使用安全又不需要專業設計師，自己在家就可輕鬆創造沙龍級的髮型。想要捲髮造型時，將頭髮靠近捲髮棒上，髮束就會自動吸附旋轉，並往上捲出亮麗捲髮，快速操作5~6捲，即可形成飄逸浪漫的髮型，輕巧又安全。此外，針對女性早上起床頭髮毛躁雜亂難整理的煩惱，amity魔術吹風機的特殊的順髮配件， 10秒內將毛噪頭髮撫平，同時將頭髮的毛鱗片理順，讓秀髮柔順光亮。順髮配件的渦旋功能也可做出內彎或外翹等更加翹麗的髮型。無論是出門前的快速整理，還是準備派對的優緻的造型，這台吹風機都能輕鬆達成。簡振茂指出，amity魔術吹風機憑藉著卓越技術與設計創意，整合了市面上高端吹風機和捲髮器等複雜配件，研製精密結構，並將價格降低70%。此外，更整合藝術與人體工學，在經典藝術造形中巧妙的將80%的重量設計於把手處，結合295克的超輕結構設計，長時間使用不手酸。amity魔術吹風機撘配12萬轉的超高速馬達，可產生高風速高風量來快速吹乾，只帶走髮絲表面的水份，不會烤乾秀髮使乾燥易斷，並具備獨特的負離子護髮功能。DJ妖嬌表示，和其它吹風機不同，amity魔術吹風機重心於手握處，揮別頭重腳輕，甩動吹髮也不手痠，六組全套專業造型配件，輕巧小包便攜 ，居家、外出皆宜。網紅楊晨熙分享不用圓梳就能輕鬆吹出自然內彎的神奇效果。簡振茂強調，此款魔術吹風機，全機採更符合人體工學設計「蝸牛造型」，重心下移至握把處，可減少專業美髮師的職業傷害，全機僅295克，功能性卻不減，可輕易DIY百變造型，讓消費者「零技巧」輕鬆擁有沙龍級髮型，讓「不同髮型、不同心情」隨時隨地可享。這台amity魔術吹風機在美國售價約350美元，現回饋台灣鄉親可特價入手。amity魔術吹風機：https://www.amity.tw/?action=product_detail&read=look&id=104。