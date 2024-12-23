源於衣索比亞詞彙「BUNA」，知名咖啡廳品牌：「BUNA CAF'E布納咖啡館」從創立至今，一向秉持用咖啡敘說故事、給予顧客溫暖，同時不斷精進菜單及酒單，在一次次創新及調整中提升水準，滿足顧客不同需求。這次隨著2024年的尾聲，在全球普天同慶準備迎接2025年的時期，「BUNA CAF'E布納咖啡館」也公告推出全新菜單，與所有支持者一起過聖誕、迎新年。
【多元的裝潢設計，布納用時尚經營用餐體驗】
自2015年於桃園藝文特區創立一間店開始，「BUNA CAF'E布納咖啡館」在桃園與雙北一共有7間分店，而每一間店的裝潢風格都別具一格，以高質感的時尚融入用餐體驗，留下耐人尋味的深刻印象，也讓「踩店」行程更有樂趣。
【用咖啡說故事，成為顧客的靈魂港灣】
隨著現代對咖啡文化的意識昇華，咖啡廳不再是單純的用餐場所，更是一種接近心靈、情感的重要媒介。「BUNA CAF'E布納咖啡館」十年來對顧客的用心及體貼是無庸置疑的，其理念在餐點、服務、環境、心意及待客之道上都是秉持高度水準，希望藉由這份體貼，讓來店的顧客體會到布納的用心，並且在放鬆的環境裡沉澱靈魂，細細品嘗人生的愜意與美好。
儘管每間店的裝潢風格不同，不過「BUNA CAF'E布納咖啡館」的餐點和品質始終保持高度的水準及一致性，從西餐、義式料理開始，至今還包含日式、中式等餐點，相當多元。這次隨著2024步入尾聲，「BUNA CAF'E布納咖啡館」推出的全新菜單包含：各式咖啡、飲品；派對拼盤、披薩和烤餅；健康輕食；早午餐；特製定食；義式料理及排餐等等，種類豐富，完全推陳出新，讓顧客在享受最極致的味蕾饗宴的同時，也體現對料理的執著，使美味與視覺共存，在顧客的心中留下一筆美好回憶。
溫馨、舒適、自由，自第一間店起，「BUNA CAF'E布納咖啡館」便插旗美食部落客以及網美推薦的必訪名單，相信再下一個十年甚至二十年，「BUNA CAF'E布納咖啡館」為顧客著想的心意依舊會流傳下去，敘說著有溫度的故事。
目前隨著年末的到來，「BUNA CAF'E布納咖啡館」正推動「年末感謝祭」，只要在活動期間內於臉書或IG活動貼文底下留言「我喜歡布納的……」並標註兩位好友、追蹤布納帳號，即可參加感謝祭抽獎，有機會獲得布納指定新菜色電子餐券！活動詳情請見布納相關平台。
美食推薦、打卡景點必訪：「BUNA CAF'E布納咖啡館」
目前桃園及雙北館別：藝文店、中和公園店、中壢店、內湖店、林口店、信義店、新莊店。
IG：buna.cafe
線上訂位
官方網站
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自2015年於桃園藝文特區創立一間店開始，「BUNA CAF'E布納咖啡館」在桃園與雙北一共有7間分店，而每一間店的裝潢風格都別具一格，以高質感的時尚融入用餐體驗，留下耐人尋味的深刻印象，也讓「踩店」行程更有樂趣。
【用咖啡說故事，成為顧客的靈魂港灣】
隨著現代對咖啡文化的意識昇華，咖啡廳不再是單純的用餐場所，更是一種接近心靈、情感的重要媒介。「BUNA CAF'E布納咖啡館」十年來對顧客的用心及體貼是無庸置疑的，其理念在餐點、服務、環境、心意及待客之道上都是秉持高度水準，希望藉由這份體貼，讓來店的顧客體會到布納的用心，並且在放鬆的環境裡沉澱靈魂，細細品嘗人生的愜意與美好。
儘管每間店的裝潢風格不同，不過「BUNA CAF'E布納咖啡館」的餐點和品質始終保持高度的水準及一致性，從西餐、義式料理開始，至今還包含日式、中式等餐點，相當多元。這次隨著2024步入尾聲，「BUNA CAF'E布納咖啡館」推出的全新菜單包含：各式咖啡、飲品；派對拼盤、披薩和烤餅；健康輕食；早午餐；特製定食；義式料理及排餐等等，種類豐富，完全推陳出新，讓顧客在享受最極致的味蕾饗宴的同時，也體現對料理的執著，使美味與視覺共存，在顧客的心中留下一筆美好回憶。
溫馨、舒適、自由，自第一間店起，「BUNA CAF'E布納咖啡館」便插旗美食部落客以及網美推薦的必訪名單，相信再下一個十年甚至二十年，「BUNA CAF'E布納咖啡館」為顧客著想的心意依舊會流傳下去，敘說著有溫度的故事。
目前隨著年末的到來，「BUNA CAF'E布納咖啡館」正推動「年末感謝祭」，只要在活動期間內於臉書或IG活動貼文底下留言「我喜歡布納的……」並標註兩位好友、追蹤布納帳號，即可參加感謝祭抽獎，有機會獲得布納指定新菜色電子餐券！活動詳情請見布納相關平台。
美食推薦、打卡景點必訪：「BUNA CAF'E布納咖啡館」
目前桃園及雙北館別：藝文店、中和公園店、中壢店、內湖店、林口店、信義店、新莊店。
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