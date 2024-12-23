聯合國大會日前正式宣布將12月21日訂為世界靜坐日，呼籲全球民眾認識並體驗「靜坐」這項古老智慧，開展更平衡的生活方式。根據社團法人瑪赫西維德教育學會的調查數據顯示，目前全球約有2至5億人口持續進行靜坐。該學會表示，靜坐能促進個人沉澱，同時提升人們的同理心、協作精神和共同使命感，進而創造群體的美好氛圍，「為家庭、企業、社會、國家帶來正向影響。」
聯合國在2015年發表的《翻轉世界：2030年永續發展議程》文件中，已明確提出健康與福祉是實現永續發展的核心要素。而靜坐作為人類文明的珍貴資產，與「精神衛生」這項基本人權息息相關，高度呼應永續發展指標的理念。
瑪赫西維德教育學會進一步指出，國內關注SDGs與CSR趨勢的企業主，近年來積極實踐「企業承諾」，其中具體的落實方案包含重視員工心靈平衡、在辦公室規劃專門的靜心空間等措施。以靜坐年資超過40年的頤德國際CSRone永續智庫董事長蔡明勳為例，其團隊在提供企業ESG永續顧問服務的同時，也透過完善的員工福利來身體力行。除了定期邀請員工在下班後、重要會議前一起進行靜坐，更鼓勵員工參與相關課程。可以說，蔡明勳正致力於在充滿變動與挑戰的顧問服務產業中，積極營造和諧、平靜的工作環境，而其關鍵之一便是鼓勵同仁體驗靜坐的智慧。
在全球永續發展浪潮的推動下，靜坐文化之所以獲得前瞻企業的關注，主要是因為有豐富的腦神經科學研究作為基礎。畢業自哈佛大學及麻省理工學院的神經科學家東尼‧內德醫學博士（Tony Nader, MD, PhD, MARR）表示，根據其長年對靜坐進行的研究觀察，「已有許多研究顯示，透過體驗超覺靜坐，個人的內在意識會有所提升，進而感受到內心的平和。」他分享，衝突出自內在，和平也同樣源自內在。當一個人的內在擁有寧靜與和諧，自然能為周遭的人際關係、職場環境帶來正向能量。
根據世界衛生組織的報告顯示，在日常生活中進行靜坐，即使只有短短幾分鐘，也能幫助人們沉澱心靈、提升專注。國際教練學院資深導師（International Coach Academy, ICA）鄭杰榆就分享，現代人最重要的能力就是讓大腦沉澱的智慧，「大腦運作的能力就像海綿吸水，海綿的尺寸、吸水力的強弱都會產生極大的影響。而超覺靜坐已經獲得國際腦神經科學研究的關注，能讓大腦沉澱、沈靜。」正是基於這個觀察，他自己也持續長年實踐並與他人分享靜坐的體會。
瑪赫西維德教育學會強調，靜坐的類型相當多元，每種靜坐都有其獨特的實踐方式。以不限定特定姿勢、過程自然又不費力的超覺靜坐為例，目前已有超過750餘項科學研究探討其特性，美國心臟協會（American Heart Association, AHA）也將這項古老智慧納入其推薦的生活方式之一。
更多資訊請見：社團法人瑪赫西維德教育學會
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瑪赫西維德教育學會進一步指出，國內關注SDGs與CSR趨勢的企業主，近年來積極實踐「企業承諾」，其中具體的落實方案包含重視員工心靈平衡、在辦公室規劃專門的靜心空間等措施。以靜坐年資超過40年的頤德國際CSRone永續智庫董事長蔡明勳為例，其團隊在提供企業ESG永續顧問服務的同時，也透過完善的員工福利來身體力行。除了定期邀請員工在下班後、重要會議前一起進行靜坐，更鼓勵員工參與相關課程。可以說，蔡明勳正致力於在充滿變動與挑戰的顧問服務產業中，積極營造和諧、平靜的工作環境，而其關鍵之一便是鼓勵同仁體驗靜坐的智慧。
在全球永續發展浪潮的推動下，靜坐文化之所以獲得前瞻企業的關注，主要是因為有豐富的腦神經科學研究作為基礎。畢業自哈佛大學及麻省理工學院的神經科學家東尼‧內德醫學博士（Tony Nader, MD, PhD, MARR）表示，根據其長年對靜坐進行的研究觀察，「已有許多研究顯示，透過體驗超覺靜坐，個人的內在意識會有所提升，進而感受到內心的平和。」他分享，衝突出自內在，和平也同樣源自內在。當一個人的內在擁有寧靜與和諧，自然能為周遭的人際關係、職場環境帶來正向能量。
根據世界衛生組織的報告顯示，在日常生活中進行靜坐，即使只有短短幾分鐘，也能幫助人們沉澱心靈、提升專注。國際教練學院資深導師（International Coach Academy, ICA）鄭杰榆就分享，現代人最重要的能力就是讓大腦沉澱的智慧，「大腦運作的能力就像海綿吸水，海綿的尺寸、吸水力的強弱都會產生極大的影響。而超覺靜坐已經獲得國際腦神經科學研究的關注，能讓大腦沉澱、沈靜。」正是基於這個觀察，他自己也持續長年實踐並與他人分享靜坐的體會。
瑪赫西維德教育學會強調，靜坐的類型相當多元，每種靜坐都有其獨特的實踐方式。以不限定特定姿勢、過程自然又不費力的超覺靜坐為例，目前已有超過750餘項科學研究探討其特性，美國心臟協會（American Heart Association, AHA）也將這項古老智慧納入其推薦的生活方式之一。
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