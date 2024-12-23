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▲計程車收費、繞路、找零等問題，司機與乘客之間的糾紛時有所聞。（示意圖／取自pixabay）

台灣街頭上常能看見亮黃色的計程車不斷穿梭載客，但針對收費、繞路、找零等問題，司機與乘客之間的糾紛屢見不鮮。近期就有民眾在台北市街頭搭乘小黃，要下車時支付千元鈔票，司機卻表示沒錢可找，乘客只好到對街超商換錢，但司機卻說這時間會繼續跳表，衝突就此爆發，也驚動警方到場處理。有民眾在社群平台Threads上發文表示，當天從台北街頭攔了一輛計程車要回飯店，抵達目的地時跳表金額為250元，於是乘客拿出1千元鈔票要支付車資。不過司機卻表示，沒有零錢可以找，先是詢問是否迴轉載著一行人到對街超商換錢，而乘客決定用步行方式前往對街超商換錢，司機便表示「這段時間會持續跳表計費」。這樣的回答也讓乘客不滿，更有乘客因此對司機爆粗口大罵「你他X的」，於是雙方也決定報警處理，等警方到場之後，車資跳表也從原先的250元累積至360元，經警方協調後，司機願意收取原先車資250元，但也要對男乘客提告公然侮辱。事件曝光之後也引發關注，當事計程車所屬車隊也指出，司機未備妥零錢找客人與刷卡機壞掉等，都已違反車隊規定。