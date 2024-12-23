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▲11月工業生產指數102.35，年增10.73%。（圖／經濟部統計處提供）

經濟部統計處今（23）日公布11月工業生產指數，受到高效能運算與AI應用強勁需求，電子零組件業及積體電路業均創單月歷史新高，電腦電子光學製品業也一舉攻下「最強11月」，預估全年製造業生產指數將達到95.07至95.40，有望拿下歷史新高，但也提醒無論科技業或傳產，都存在「冷熱不均」問題。統計處預估，12月製造業生產指數為100.97至104.97，年增11.9%至16.3%；預估2024年全年製造業生產指數將達到95.07至95.40，為2021年2022年以後，製造業生產指數第3高。據統計，11月工業生產指數為102.35，年增10.29%，為歷年同月次高，並拿下連續9月個正成長；製造業生產指數為102.69，同樣拿下「連9紅」，也呈現雙位數正成長。按主要中業，電子零組件業製造業生產指數為112.44，其中的積體電路業為126.96，兩者均呈現雙位數正成長，同時拿下單月新高。而電腦、電子產品 及光學製品業生產指數為136.24，拿下11月最好業。面板及其組件業則是科技業唯一負成長，陷入「連4黑」泥沼。至於傳統產業方面，如機械設備業、基本金屬業就呈現7.98%、1.72%的正成長，但是化學材料及肥料業、汽車及其零組件，則衰退2.82%、9.66%，呈現兩極化分布。然而，上週才公布的11月外銷訂單中資通信產品業吃黑，為何工業生產指數的科技業卻有好表現？統計處副處長黃偉傑表示，外銷訂單包含海外生產，其中表現沒有那麼好的手機、筆電等消費性電子產品都是「國內接單、海外生產」，所以會呈現訂單不好。但是工業生產指數則主要是針對國內生產部分，像是台灣受益於AI爆發的晶片、伺服器等都屬於本土生產科技產品，另外即便是消費性電子產品，也有分為高端跟低端，高端則都會選擇在國內生產，因此會呈現如此落差。針對國內傳產復甦是否呈現「冷熱不均」？黃偉傑說，不僅僅是傳產有復甦不均，科技業也有類似狀況。他解釋，工業及製造業生產指數都呈現雙位數正成長，但也出現明顯分配不均，主要是受到比較基期及AI浪潮兩個大影響，如高階半導體、伺服器就非常好；但像是成熟製程就受到中國晶片在全球擠壓，表現不好。而傳產則是攸關生產的機械設備業表現好，其他仍舊受到像是中國等終端市場復甦緩慢，中國又生產過剩將貨品倒入國際市場造成價格壓力，整體呈現負成長。他表示，明年就要觀察這種「冷熱不均」的狀況是否有可能慢慢弭平，判斷整體表現是否好轉。其次，他認為，明年還是要美國總統當選人川普上任的動作，以及中國政府是否會祭出更多政策，這些都會影響到台灣。另外，針對汽車零組件業是否可能受到汽車零組件國產化的影響？他表示，目前了解廠商找到的零件還必須要去驗證，所以預估在12月才會有所起色，反轉會是在明年1月。據統計處調查，按產值計算之動向指數為50.6，預期12月生產指數 將較11月增加。其中，電子零組件業預估12月會比11月來得更差，主要還是成熟製程受到中國低價競爭衝擊。