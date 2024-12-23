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▲餐廳老板娘篠崎泫講述Toyz入獄之後，仍然每週都會將店裡菜色打包給對方試味道。（圖／翻攝YT@Toyz）

▲Toyz時隔一年的「美食公道伯」系列影片更新，竟然請到乃哥代班。（圖／翻攝YT@Toyz）

▲在吃「私房菜」的竹炭炸豆腐、招牌小酥肉這兩道菜時，乃哥忍不住批評。（圖／翻攝YT@Toyz）

▲Toyz曾在實況中敲碎的英雄聯盟S2冠軍戒指，也被復原放在店門口的招牌玻璃窗。（圖／翻攝YT@Toyz）

香港籍網紅Toyz於2022年因販售大麻菸彈遭逮，最終被判刑4年2個月，並在今年5月中旬開始入監服刑。但在入獄之前，Toyz最掛念的除了女友篠崎泫以外，還有正在籌備的火鍋店「鍋癮子」，不過就在今（23）日鍋癮子仍順利開幕試營運，而老闆娘篠崎泫也透露：「Toyz在監獄中也試過味道」。Toyz目前人還在監獄服刑中，不過今（23）日他的頻道無預警上片，更是時隔一年的「美食公道伯」系列影片更新，而這次負責擔任公道伯的當然不是人在獄中的Toyz，而是演藝圈大哥徐乃麟，乃哥義氣相挺幫代班，要挑出Toyz火鍋店的不足處。開頭乃哥更是烙下狠話：「Toyz你小心了，你平常噴別人、挑別人，我對火鍋是非常非常要求的，從醬料、湯底、菜盤、肉品，每一樣我都挑剔得不得了」。在進店之後，負責招待的是老闆娘篠崎泫，隨後也送上由Toyz配好的套餐組合，包含湯底肉類、海鮮、火鍋料等等，都是精心挑選的食材與味道，乃哥品嘗之後一路讚不絕口，Toyz餐廳請到的主廚很厲害，但直到在吃「私房菜」的竹炭炸豆腐、招牌小酥肉這兩道菜時，乃哥忍不住批評：「我咬下去，沒有熱度」。吃完所有的美食之後，乃哥也忍不住問：「Toyz不在這個民間，他去深造了一段時間了，這些東西他真的嚐過嗎？他對料理有要求，他覺得OK才開的嗎？」對此，篠崎泫也表示，其實這間火鍋店已經籌備一年多的時間，大部分菜色的口味都確定了，但「Toyz這個人很嚴苛看待別人，就要更高規格看待自己開的餐廳，中間自從他入獄之後，還是一直持續在試菜」。乃哥又問「所以你會打包去給他？」篠崎泫也表示「會，每個禮拜都會包給他，Toyz再用寫信寫出來，哪個部分覺得味道不夠，哪些要調整等，這樣來來回回，試一道菜至少要等2個星期才能得到回饋，所以店原定7、8月開，才會拖到12月、1月才開，堅持一定要他本人認可才通過」。此外，Toyz曾在實況中敲碎的英雄聯盟S2冠軍戒指，也被復原放在店門口的招牌玻璃窗內。這部最新的「美食公道伯」發布之後，立刻讓不少粉絲驚呼「在深造還能發片， 流量之王只服Toyz」、「沒想到美食公道伯竟然時隔一年還會更新」、「居然能請到乃哥當公道伯」、「筱崎泫是個好女孩」。