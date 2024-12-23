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陳弈通，是台灣36年來首位站上奧運殿堂的擊劍男子選手，最終闖進32強更打破台灣紀錄，21歲的他，目前也是一位在波士頓就讀藝術學校的留學生，主修平面設計、副修球鞋設計，他熱愛擊劍也喜歡藝術，未來希望從事更多藝術相關工作。從製作一件件藝術作品，到持著手中的鈍劍站上奧運最高殿堂，這是陳弈通不平凡的協槓人生。陳弈通因為學校寒假返回台灣，正好趕上出席在今(23)日舉辦的「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」，他於巴黎奧運打破台灣在奧運擊劍鈍劍項目的紀錄，獲得100萬獎金，上台領獎時，「擊劍王子」露出招牌陽光笑容，語氣堅定地說：「很開心獲得這個獎項，也很高興因為這次巴黎奧運，擊劍項目在台灣越來越受到歡迎，希望我的經歷可以鼓勵更多運動員，勇敢追夢。」走出奧運殿堂，陳弈通又回歸普通大學生活，他今年從亞特蘭大轉學到鄰近紐約的波士頓，主要原因是更接近流行文化與藝術的大城市，比較好找靈感，作品也更容易讓人看到，況且這邊的擊劍隊競爭也更強。陳弈通笑說目前還在適應新生活，起初並沒有告訴同學，自己是一位曾打進奧運的擊劍選手，但一個學期後，似乎所有人都知道這件事了。「他們知道以後都會開玩笑說，我來學校只是完成任務，但實際上我超認真上課的！」陳弈通表示，自己日常就與一般同學無異，課後偶爾會踢踢足球，並在波士頓當地的擊劍訓練機構維持手感。「現在算是休賽季，心態上有點懈怠，我的目光比較多放在課業上，目前第一個學期讀完，一切還在適應中，但已經可以把重心放回到擊劍上。」生活從美國南部轉移北部，氣候寒冷同樣需要適應，陳弈通分享自己原本很期待看到下雪，但現在波士頓當地的氣候，已經冷到讓他一點也不期待了。「現在算是休賽季，心態上有點懈怠，我的目光比較多放在課業上，目前第一個學期讀完，一切還在適應中，但已經可以把重心放回到擊劍上。」至於獲得創紀錄獎100萬元獎金該怎麼花，陳弈通笑說目前還沒有太多想法，大概會用在訓練經費或繳學費上。「我是直到奧運比賽打完以後，我當時的室友，也就是少璿(輕艇激流選手)跟我說，我才知道我得獎了，我當下就說太好了！」