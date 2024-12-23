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立法院於上週20日三讀通過25年來未能完成修法的財政收支劃分法，民進黨痛批該法會讓「臺南的計劃型補助歸零」，國民黨今（23）日臉書澄清表示：「臺南在國民黨的爭取下獲得322億的建設經費，未來在社福、交通、教育、文化等各方面生活將變得更好。」國民黨今日晚間發文提出兩個事實，澄清修法不會讓臺南的補助款歸零：「第一、地方政府是拿到政府超徵的錢，不可能影響『計劃型補助款』。」另外，計畫型補助款係由地方政府向中央申請，而賴清德總統出身臺南，不可能讓臺南拿不到錢，因此提出第二：「賴清德不可能讓『計劃型補助款』為零。」國民黨行文痛批民進黨立委陳亭妃說臺南補助款會歸零是造謠，三問賴清德是多討厭陳亭妃？才會讓陳亭妃因為「想競選臺南市長而如此焦慮」，而且顯然陳亭妃沒搞清楚修法內容，國民黨補充表示：「修法後的財源是來自中央政府超徵或財政賸餘，目前現有的計劃型補助款或者相關中央建設並不受修法影響。」