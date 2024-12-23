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回顧巴黎奧運激流越野賽前，吳少璿對鏡頭比出動漫《咒術迴戰》中的「領域展開」手勢，引發不少話題，也讓更多人認識到這位26歲活潑男孩。今(23)日吳少璿在「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」出席紅毯時，再度比出招牌手勢，象徵挑戰2028洛杉磯奧運的決心。吳少璿是台灣男子輕艇隊第一位參加奧運輕艇激流K1項目的選手，在好手如雲的歐美強權環伺下，最終排名落在23名，並報名隨後登場的激流越野賽，歷經計時賽、復活賽，闖進預賽32強，好表現讓他獲得創紀錄獎的獎金支持，期待他下屆再創佳績。吳少璿目前正在名古屋亞運培訓隊積極備戰，分享明年計畫時，只能用四處奔波來形容，他甚至開玩笑說這兩年自己好像外國人，在國外時間比在台灣時間還要多很多。「明年幾乎每個月都在國外，從澳洲、泰國、日本、法國、西班牙、德國再回到澳洲，每一趟都是訓練也有比賽，大多都是參加排名賽。」「明年輕艇總會賽制有更動，以排名賽為主，再來就是世錦賽，過往世界盃只要報名，現在要看排名賽積分。」為了參加大型國際賽，吳少璿只好世界走透透，從排名賽不斷累積積分。「其實這樣的改動，對亞洲選手很不利，因為很多排名賽都是在歐洲舉辦，亞洲區的排名賽，積分比重也不如歐洲排名賽，所以只能到處飛，到處參加比賽。」儘管累，但終歸到底，划船不僅是畢生志業，更是吳少璿生命中最喜愛的事物。當被問到選手生涯未來規劃時，吳少璿坦承從10歲開始划船，到現在也划了16、17年了，說不累是騙人的，但現階段他還是想拚。「目標依舊放在爭取2028洛杉磯奧運參賽權，而且很多人都會說，豬排還沒退（張筑涵，吳少璿表姐），我怎麼可以先退。」吳少璿隨後笑說：「她還在划，搞得我壓力很大！」除了對輕艇划船的熱情始終支持著他，獲得創紀錄獎100萬獎金鼓勵，同樣對吳少璿來說是很大的動力。他認為這個獎項的創立，對非主流運動項目選手而言，是很大的鼓舞，也更有本錢在專項運動上努力，當被問到會如何運用這筆錢時，吳少璿表示：「我會存起來吧，目前沒有太多物質追求，但我自己的計畫是買房子，做投資或是買房都可以，總之會好好運用這筆額外收入。」