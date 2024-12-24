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中華職棒現役傳奇球星「大師兄」林智勝將在明年元旦滿43歲，今天他在中職一軍只打了28場比賽，此前味全龍隊領隊丁仲緯受訪時曾表示，明年林智勝應該會繼續打，他也直言若有機會目標是挑戰「2000安」，也分享自己對於引退儀式的想法，包括想在澄清湖棒球場打引退戰，並希望能夠邀請到張惠妹來唱歌。此前在2024台灣大賽期間上《野球名人房》直播時，林智勝面對主持人「東哥」黃忠義「預計打到幾歲」的疑問，回應表示就是自然而然、打到他哪一天進球場覺得很累的時候，可能就是高掛球衣的時候了。談到今年周思齊引退賽的盛況，林智勝也直言感覺很棒，能請到五月天這種大咖天團來演唱。他也開玩笑說自己退役時想要請「七月雪」來表演，隨後也透露若是不考慮票房的話，自己想要回澄清湖棒球場打引退賽，因為當初自己生涯的第一場就是在這邊打的。「球迷的力量很大，那我想要請張惠妹來唱歌。」林智勝說，張惠妹過去在原棒協晚宴上，常常免費來唱歌給小朋友聽，「從那時候就覺得，如果有一天我引退，可以有機會邀她來現場為我高歌一曲，那一定很棒。」林智勝還分享張惠妹充滿愛心的善舉，「我當原棒協理事長的時候，妹姐就每年都買一千多個手套，用她的名義捐給原棒協的小朋友，上面印有阿妹的Logo和日期這樣。」對於這位出生自卑南族的超級天后，充滿尊敬。新賽季林智勝稱自己的目標是達成「2000安」，追上林益全（38歲達成）、張泰山（36歲達成）和彭政閔（40歲達成）的紀錄，目前他生涯已經擊出1846支安打，還差154支安打才能達成紀錄。