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「大師兄」林智勝生涯來到尾聲，他職業生涯創下許多成就，也有與聯盟一起完成很多「經典時刻」為球迷所津津樂道。近期在上節目時，林智勝也聊到退役戰邀請裁判江春緯當主審的可能性。談話中，林智勝表示，自己當年是「腦充血」，太在乎勝利因此意氣用事，做了錯誤示範。時間回到2008年4月4日，La New熊在澄清湖主場迎戰兄弟象隊，第9局雙方5：5，林智勝敲出安打上一壘，但之後陳金鋒游擊方向飛球被王勝偉接殺，後者再傳一壘完成雙殺。此判決引起林智勝不滿，他認為自己回壘時間應與象隊一壘手彭政閔接到球的時間十分接近，但仍遭一壘審江春緯判定出局，內心已經燃起火苗。接著，下一棒打者石志偉擊出二游之間的彈跳球，王勝偉接球傳一壘，江春緯再次判出局。此時林智勝也忍不住從將球帽及手套扔出來，立刻遭到驅逐出場。接著他就從休息室衝出來，衝撞江春緯。此事在當時引起軒然大波，該場比賽熊隊有林智勝、陳峰民、潘忠韋與黃俊中等4人被驅逐出場，林智勝之後更是被無限期禁賽，後來球團幫他談，改成禁賽15場、罰11萬。在日前上《野球名人房》直播節目時，有人問林智勝引退賽是否會找江春緯，大師兄也表示「我味全龍的學弟一直在問我」，隨後也談及當年的情況，直言自己當年太在乎輸贏了，年輕氣盛、容易爆氣．那一年他也才26歲。那一天剛好是兒童節，La New熊老闆劉保佑邀請很多小朋友進場看球，林智勝坦言自己當時的動作確實不妥，「第一造成裁判本人受傷，第二也是給小朋友做了錯誤示範。」他也說自己撞完當下也愣在那邊，因為沒想到自己會真的衝出來。「我盡量啦，（江春緯）看能不能當主審。」林智勝笑說，「他如果站一壘，我也在一壘那邊，那我是不是要表演一下。」事實上，今年裁判蘇建文裁判時，他和「威總」陳威成上演「世紀大和解」，化解當年場上的衝突。因此，林智勝和江春緯裁判或許也能藉此一笑泯恩仇。