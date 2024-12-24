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人工智慧（AI）浪潮席捲下，跨國科技公司不斷推出新產品威脅Google搜尋業務，例如OpenAI旗下的「ChatGPT Search」被視為最大競爭對手，為此Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）也祭出不少改革措施，除了在去年進行歷史性裁員，同時也針對經理、總監和副總裁等管理職的人數削減10%。根據《商業內幕》報導，兩名知情人士透露，Google執行長皮查伊稱為追求公司效率，自2022年以來已裁減10%的高階管理職位，包括經理與副總裁等，並持續進行內部改革，將更多資源投注於AI技術等新興領域。皮查伊早於2022年就設定目標，希望將公司效率提升20%。為此，Google於2023年進行歷史性裁員，一口氣裁減1.2萬名員工，並在2024年持續削減廣告行銷、工程團隊及硬體設備團隊的數百個職位。Google發言人表示，部分職位轉為「個人貢獻者」角色，另有職位完全裁撤。2024年1月，皮查伊曾向員工發送備忘錄警告，今年可能進一步裁員。他強調，為實現公司遠大目標，不得不做出艱難選擇。知情人士表示，皮查伊近期在全體員工會議中指出，已削減經理、總監和副總裁等職位的10%，以簡化組織結構並提高效率。此外，在OpenAI等AI競爭者推出威脅Google搜尋核心的新技術後，Google迅速調整策略，將生成式AI功能融入核心業務，並推出新AI產品。包括一套能顯示「推理過程」的Gemini模型及新AI視訊生成器，據初步測試表現優於OpenAI技術。Google持續將資源著重於新興技術領域，希望降低長期人力成本的同時，推動AI相關發展。皮查伊表示，這些改革是為了應對科技產業快速變化，確保Google在AI領域維持競爭力。