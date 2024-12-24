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▲曾寶儀（右）在《交換禮物》中採訪的另一位癌症病友文伯伯（左），則是戒菸又改變飲食習慣，目前仍健在。（圖／台北双喜電影提供）

▲曾寶儀（左）訪問有瀕死體驗的Anita，打開眼界之於也得到許多新的體悟。（圖／台北双喜電影提供）

由曾寶儀與導演男友林明謙合作的紀錄片《交換禮物》，將於25日（週三）起全台上映，片子雖然以癌症為主題，卻不純粹要讓觀眾掉眼淚，還提出了不少新的角色、鼓勵大家換個想法，甚至努力改變生活方式，都有可能讓自己擊退病魔、存活下去。像是曾是乳癌末期的病友Olga，透過早睡早起、爬山、戒糖飲食等改善自己的體質，得以在復發後又痊癒。另一位輸尿管發現5公分腫瘤的文伯伯，戒菸又不吃羊、豬肉，至今依然健在。《交換禮物》上週在台北與台中盛大首映後，先睹為快的觀眾譽為「核彈級洋蔥般催淚」，然而在感動之外，片子還要帶給大家更多正向的希望。官方釋出的最新預告片中，只見曾寶儀帶領觀眾展開這場與癌細胞的溝通之旅，讓大家重新思考跟面對癌症：「會不會是其實你的身體想要讓你有感覺？」片子裡將癌細胞稱為「衰仔」，有點像家中的小孩，因為環境（身體），讓這個小孩變壞了。由曾寶儀獻聲的旁白，提醒觀眾先別急著責怪自己的身體是不是犯錯了，而是去思考身體對自己的提醒；癌細胞其實也是體內的一部分細胞，就像受到環境而變壞的小孩，不見得一碰到他們就非要把他們趕出家門，可以想想他們提出的警訊，是不是有可能自我先開始改變？在《交換禮物》中表現讓人印象深刻的Olga，首映會後收到許多觀眾祝福，她從乳癌末期後康復，又復發後再痊癒，認為生活上的改變如早睡早起、爬山、戒糖飲食等都會有幫助。最關鍵的則是她開朗樂觀的態度，她甚至在30多歲就選擇退休、專心生活，還笑說：「你拿我所有的財產，去除以我預估的生存年限，我比很多人都有錢。」片中還有一位病友文伯伯，在輸尿管發現5公分腫瘤，但聽醫生跟他說要手術割掉一個腎臟、輸尿管，以及膀胱的一部分，他選擇的做法是先戒菸，同時改變飲食習慣不吃牛羊豬肉，至今依然健在。拍攝《交換禮物》這4年多，曾寶儀走遍台灣、飛到美國訪問許多專家醫生和患者，曾有瀕死體驗的Anita告訴她：「癌症是一份禮物，癌症改變了他們（罹癌者）的人生。」她也從專家口中學會對自己寬容，只有接受發生的一切，才會真正啟動改變的開關。《交換禮物》由邱瓈寬擔任出品人，陳永雄聯合出品，曾國駿、彭幼芳監製，林明謙導演、曾寶儀旁白，歷時4年走訪各地，將病友、醫師、學者等的談話以影像真實記錄，探究人生的本質，給予觀眾不同面對癌症的角色，將於12月25日上映，期待成為冬日佳節陪伴觀眾的禮物，為正走在抗癌之路上的朋友與親人，帶來支持的力量。