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越南將於12月25日耶誕節生效的新網路法規第147號法令，將要求臉書、TikTok等社群媒體平台用戶進行實名制，並強制科技公司儲存用戶資料，讓當局能在24小時內移除被認定為「非法」的內容。此舉引發激烈批評，反對者批評該法令將進一步壓制言論自由，並仿效中國的網路審查機制，將使異議人士和匿名發文者面臨更大風險，並可能加劇對社群媒體上批評政府行為的打壓。第147號法令（Decree 147）根植於2018年的網路安全法，該法令要求在越南運營的科技公司儲存用戶數據，並在必要時提供當局資料，此外，政府還可要求在24小時內刪除被認為是「非法」的內容。越南政府一向迅速對異議者採取打壓行動，尤其是對那些在社群媒體上批評政府的人。越南YouTube部落格主楊文泰（Duong Van Thai）擁有近12萬粉絲，並定期進行批評政府的直播，去年10月，他因發表反國家訊息而被判刑12年。另外，越南知名的獨立記者輝德（Huy Duc）也在數月前被捕，他的部落格針對政府在媒體管控與貪腐等議題上的問題進行批評，當局稱他的貼文「違反國家利益」。反對人士指出，第147號法令將迫使匿名發文的異議人士暴露在被捕的風險中，進一步限制了言論自由。越南訊息媒體部廣播電視與電子訊息局局長黎光自由（Le Quang Tu Do）表示，第147號法令旨在「管理行為，以維護網路空間的社會秩序、國家安全與國家主權」。除了對社群媒體的影響外，新法還包括對未滿18歲青少年的電玩時間限制，目的是防止未成年人遊戲成癮。根據法令，遊戲發行商將要求管理18歲以下用戶的遊戲時間，每款遊戲每日不得超過180分鐘。