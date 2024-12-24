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19世紀中葉，荷蘭殖民官員從印尼偷走一尊古老的印度教象神伽內什（Ganesh）雕像，經過多年努力，這尊火山岩雕像終於回到印尼，並在印尼國家博物館展出。此舉是印尼與荷蘭多年文化合作成果的一部分，迄今已有828件失竊文物順利歸還，印尼政府希望能追回更多被盜文物。印尼近年來與荷蘭展開合作，將數百件失竊文物從荷蘭歸還到印尼。截至12月中旬為止，共有828件文物成功回歸，包括印度教象神伽內什雕像、3尊印度教和佛教雕像、武器、錢幣、珠寶以及紡織品等。荷蘭政府承諾繼續努力，將把殖民統治印尼300年間盜竊的文物歸還。印尼駐荷蘭文物歸還小組負責人古斯蒂表示，印尼和荷蘭自2017年簽署文化合作協議以來，兩國的穩固外交關係促成文物回歸。他透露，目前仍有數千件文物存放在荷蘭及其他國家，需要進一步研究才能帶回印尼。東爪哇省的考古學者迪維表示：「我期待更多文物能回歸，這應該是首要任務，因為它們對於強化我們的文化遺產至關重要。」印尼民眾對文物回歸表示歡迎，認為這有助於彌補印尼失落的歷史和文化。但是民間對如何處理這些文物存在分歧，是否應集中展示或將它們送回原址，仍是爭論焦點。印尼大學考古學者伊爾瑪瓦蒂指出：「博物館必須以有意義的方式展示這些文物，增進公眾的理解。」專家呼籲提升博物館保護文物的能力，否則這些寶貴遺產將無法長期保存。印尼文化部長法德利表示，政府計劃升級並翻新博物館，同時制定標準，確保博物館能有效防範自然災害的影響。