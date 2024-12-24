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本週三（12月25日）就是耶誕節，當天美國金融市場將休市，前一天的平安夜，紐約證券交易所收盤時間也會提早至美東時間下午1點，預計本週交易將相對低迷。受此影響，美股週一表現普遍清淡，主要指數皆小幅收漲，市場期待是否會有所謂的「耶誕老人行情」（Santa Claus rally），來為2024年畫下精彩句點。綜合《CNBC》等外媒報導，美股市場剛經歷了宛如雲霄飛車的波動，道瓊工業指數曾遭遇「連10跌」，是自1974年以來最長的一波跌勢，最多曾重挫逾1100點，不過後來，低於預期的通膨數據，幫助股市收復了部分跌幅。在拜登總統簽署了一項避免政府關閉的撥款法案後，投資者們也放下心中一塊大石，因為聯邦機構將在新的一年保持開放。23日收盤，道瓊工業指數微漲66.69點，漲幅為0.16%，報42906.95點；那斯達克指數漲192.29點，漲幅為0.98%，報19764.88點；標普500指數漲43.22點，漲幅為0.73%，報5974.07點；費城半導體指數上漲153.84點，或3.1%，收5118.75點。在經歷了上週的大幅動盪之後，投資人預計所謂的「耶誕老人行情」（指美國股市在一年的最後5個交易日、次年的前2個交易日，表現出異常強勁漲幅）可能會幫助市場以高調結束2024年。美國銀行的數據亦顯示，12月下半月通常也是美股一年中第2強勁的時期，而且在美國總統大選年的12月份，標普500指數在其中約83%的時間都是上漲的。Piper Sandler首席市場技術員強生（Craig Johnson）表示：「由於市場的主升趨勢仍然完好無損，我們仍然預測今年的耶誕漲勢，有可能惠及美國實體經濟行業與華爾街。」焦點個股方面，輝達（Nvidia）及Meta股價收市分別升3.69%和2.49%，輝達是表現最強道指成份股。高通（Qualcomm）則是在晶片技術授權官司中獲勝，股價上揚3.5%。