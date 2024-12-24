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▲一封自稱是劉詩詩經紀公司發布的律師函在網路上引發討論。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩被傳婚變後，她還被拍到帶兒子逛超市，身邊不見吳奇隆。（圖／吃瓜少女張小寒微博）

▲吳奇隆（左）許久未拍新戲，劉詩詩（右）則從去年開始復出，積極拍攝新作品。（圖／翻攝自微博）

中國女星劉詩詩和台灣男星吳奇隆的9年婚姻頻頻受到外界關注，近日更被中國網紅、狗仔爆料「已經離婚」，事情延燒數日，現在劉詩詩方終於出面回應了。經紀公司發出律師函要求某平台刪除關於「劉詩詩離婚」、「劉詩詩面相變了」的不實貼文，否則將採取法律途徑。而此律師函也被視為劉詩詩、吳奇隆否認婚變的聲明，但同時也有網友懷疑該函的真實性。劉詩詩、吳奇隆婚變延燒數日後，昨日微博又有人曬出劉詩詩經紀公司「北京自信娛樂文化傳媒」發布的律師函，內容為要求某平台刪除關於劉詩詩的不實言論，包含「劉詩詩離婚」、「劉詩詩面相變了」等。經紀公司指出，這些惡意造謠讓大眾網友對劉詩詩產生不實猜測，「貶損劉詩詩女士的人格尊嚴，性質惡劣」，發布日期則是12月20日。該函曝光後，多數網友都認為這是劉詩詩、吳奇隆否認婚變的聲明，紛紛留言：「劉詩詩從來沒說離，也從來沒說沒離，煩死啦，能不能不要關注人家私生活了」、「看來隆詩戀還是很穩定的，大家別再造謠了」、「支持劉詩詩，期待她的新劇上線」。不過也有網友認為，該函並非直接發布在劉詩詩工作室微博，而是私下寄出的，可信度不高，「不知道帳號真假。該帳號寄函內容並不能證明婚姻關係存續狀況，只能證明許多下家渾水摸魚發了大量黑通稿，在這段時間對女藝人進行人身攻擊和詆毀」、「自信娛樂是啥東西，什麼三五公司根本沒聽過，少拿一姐引流，下家真是破費了」。而關於劉詩詩、吳奇隆離婚的說法，與爆料網紅「王大發」有關，她日前與搭檔小劉談到「隆詩婚」的婚變傳聞，直言「我聽的版本是兩人已經離婚，但是實際情況還不確定」，她還建議吳奇隆和劉詩詩一起上離婚夫婦節目《再見愛人》。隨後談到劉詩詩獲得愛奇藝尖叫之夜影后大獎時，王大發更脫口說：「終於不再和她那個前老公來往。」消息曝光後，就陸續有狗仔到吳奇隆住處蹲點，拍到疑似吳奇隆爸爸的男子在幫忙帶小孩，還有狗仔直擊劉詩詩下班後獨自帶著兒子去逛超市，身邊只有保母沒有吳奇隆的陪伴，不過這些照片都不能說明兩人真的有婚姻危機。