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在美國準總統川普(Donald Trump)重返白宮前，美國總統拜登(Joe Biden)23日為40名聯邦死囚中的37人減刑。川普已指出，他將會重啟聯邦處決。拜登宣布對這37名聯邦死囚減刑，改為終身監禁且不得假釋。被排除在這次減刑之外的3名死囚，分別是2013年波士頓馬拉松(Boston Marathon)的炸彈兇手、2018年殺害11名猶太教徒的槍手、以及2015年殺害9名非裔教友的白人至上主義者。民主黨籍的拜登已暫停執行聯邦死刑，但隨著共和黨籍的川普表示將恢復這種作法，拜登面臨在明年1月20日離開白宮前採取進一步行動的壓力。拜登發表聲明說，他譴責這些殺人犯、為他們可憎犯行下的受害者感到哀傷、並為那些承受無法想像且無法挽回損失的家屬感到悲痛。但基於他的良知與經驗，他比以往更堅信必須在聯邦層級停止動用死刑。拜登表示，秉持著良心，他無法坐視新政府繼續執行他所暫停的死刑。川普團隊則譴責這項「令人憎惡」的決定。川普的通訊總監史蒂芬．張(Steven Cheung)發表聲明說，這些人是世界最兇惡的殺人犯之一，拜登這項令人憎惡的決定是對受害人及其家屬與摯愛的一記耳光。共和黨籍的眾議院議長強生(Mike Johnson)也表示，這項決定是對那些「在這些禽獸手中承受巨大苦難的家屬們的一記耳光」。川普在他的第一任期內，在2020年結束聯邦17年來的暫停執行死刑。在他上次執政的最後六個月，有13名死刑犯經由注射方式處決，這個數字比120年來任何一位美國總統都多。更多中央廣播電臺新聞