聖誕節8大速食優惠一次整理！麥當勞、必勝客、達美樂、三商炸雞都有「買一送一」最划算，肯德基2024聖誕巨大桶限量開吃、漢堡王「加1元多一件」、頂呱呱「現省百元」、摩斯漢堡套餐優惠吃到跨年。
📌麥當勞「買一送一」歡樂送優惠！蛋捲冰淇淋10元
麥當勞本週最新APP全球版歡樂送優惠，即日起至12月29日，單點「蛋捲冰淇淋特價10元」、單點「豬肉鬆餅特價60元」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)特價42元」、單點「經典那堤(冰/熱)特價65元」。
APP限定麥當勞歡樂送優惠，即日起至12月29日，買20塊麥克雞塊分享餐「免費送6塊麥克雞塊」；即日起至2025年1月14日，單點「蘋果派買一送一」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)買一送一」、單點「4塊原味麥克雞塊買一送一」，相當於麥克雞塊「買4送4」。聖誕節12月24日前，勇者任務可解鎖單點「薯餅買一送一」、單點「麥香魚特價39元」等優惠券。
📌必勝客派對餐披薩買一送一加碼！聖誕大餐優惠一次整理
即日起至12月30日不限平假日，必勝客私廚披薩獨饗盒特價222元吃「個人披薩＋3種副食＋飲料」特價222元（原價354元）；「嫩牛大蝦起司大披薩」外帶單點半價459元起；PK APP另有獨享優惠。
聖誕大餐除了「一公尺派對盒」2199元起、「美式炭烤小肋排拼盤」套餐加價購170元優惠，還有：
◾️「聖誕跨年享樂餐」特價719元起外帶買大送大／外送買大送小＋副食4選1
◾️「聖誕跨年小套餐」659元起爽吃嫩牛大蝦起司大披薩＋副食＋可樂
◾️「聖誕跨年奢華餐」1049元起開吃嫩牛大蝦起司大披薩＋外帶大比薩/
外送小披薩＋副食+可樂。
📌肯德基聖誕巨大桶限量開吃！雪花起司脆雞歡樂餐也優惠
肯德基年末聖誕跨年重磅優惠：
◾️即日起限量14,500組售完為止，肯德基2024聖誕巨大桶「雪花起司脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋Biscoff焦糖脆餅蛋撻 x 3＋原味蛋撻 x 3＋草莓奶油比司吉 x 2＋鱈魚圈圈 x 3＋上校雞塊 x 4＋雙色轉轉QQ球＋日本肯德基年度限定聖誕瓷盤」特價1199元
◾️即日起至2025年1月6日，雪花起司脆雞歡樂餐「雪花起司脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 6＋雙色轉轉QQ球＋大瓶可樂」特價499元
◾️即日起至12月30日，肯德基PK雙饗卡APP優惠碼「40626」買8塊上校雞塊「買一送一」98元（12/23～12/25不適用）
📌三商炸雞「買6送6」！咔啦雞柳條「買一送一」聖誕吃到跨年
三商炸雞年末「33歡樂餐」超值優惠！即日起至2025年1月2日，凡內用與外帶購買6塊炸雞桶「免費贈送酥炸棒腿6隻」特價333元（原價539元），相當於「炸雞買6送6」；因應聚餐需求祭出兩組特價599元（原價1078元）立享55折優惠。而且炸雞桶提供原味及辣味兩種選擇、贈送的6隻酥炸棒腿還有原味胡椒、川香椒麻及香檸起司三種口味可選，外送不適用。
還全新推出「咔啦雞柳條」，新品上市就給嚐鮮優惠，即日起至2025年1月2日，「咔啦雞柳條買一送一」特價139元（原價298元），讓肉肉控們開吃炸雞優惠，從聖誕節吃到跨年。
📌達美樂25款披薩買一送一！奶香火山披薩、蝦霸起司火山披薩全新開吃
達美樂「起司火山披薩」大受歡迎，即日起再推節慶限定超濃郁「奶香火山披薩」口味；12月20日起還浮誇開吃限時限量版的「
蝦霸起司火山披薩」，把滿滿鮮蝦舖滿整圈火山口， 外帶半價每個售價699元，各店售完為止。
達美樂外送「25款披薩買一送一」優惠，全台門市平日、假日都適用還免運費！外送買小送小、買大送小、買巨送大；披薩以二者當中，原價價位高者計價。聖誕節大餐推薦爽吃：
◾️「起司火山披薩」天天半價優惠
即日起嚐鮮「起司火山披薩」天天半價優惠，最便宜345元開吃
◾️799元限定組合餐
「起司火山大披薩經典或招牌口味＋蝴蝶酥8個＋紫薯地瓜球＋大可樂」799元
◾️1199
元聖誕跨年主打派對組合餐
「起司火山大披薩經典或招牌口味＋大披薩經典或招牌口味＋青花椒雞＋鱈魚星星＋大可樂」1199
元
📌漢堡王：歲末犒賞「加1元多一件」優惠券
今年壓軸爽吃漢堡王「歲末犒賞優惠券」！即日起至12月31日，薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
📌頂呱呱：聖誕驚喜呱呱桶「現省百元」優惠
頂呱呱即日起至12月25日，全台頂呱呱（除桃園機場/板橋環球店）開吃聖誕驚喜呱呱桶「現省百元」優惠：
◾️「呱呱聖誕驚喜桶」特價399元（現省140元）
◾️「聖誕9塊辣味炸雞桶」特價499元（現省105元）
◾️「聖誕甜心組」特價119元（現省35元）
📌摩斯漢堡聖誕跨年套餐優惠！5元升級摩斯咖啡、加10元吃方塊薯餅
摩斯漢堡也有聖誕跨年優惠活動，即日起至12月26日，凡下午5點過後點購MOS歲末歡聚「晚餐雙人餐」組合享優惠價399元，開吃「超級大麥海洋珍珠堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊＋黃金地瓜薯條＋北海道可樂餅＋大杯冰紅茶2杯」，再加贈「MOS厚切洋芋片」乙包，有燒肉珍珠堡及辣味吉利熱狗堡兩種口味可任選。
即日起至2025年1月1日還有早餐優惠，到店消費「柚香胡麻豬排堡＋大杯冰紅茶＋方塊薯餅乙份」優惠價105元；活動期間內，凡購買任一早餐套餐，飲品加5元升級中杯摩斯咖啡。MOS Order App安心取溫馨送，即日起至2025年1月1日，「柚香胡麻豬排堡＋中杯摩斯咖啡」早餐優惠，加10元爽吃方塊薯餅3個，只要105元（數量有限，售完為止）。
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麥當勞本週最新APP全球版歡樂送優惠，即日起至12月29日，單點「蛋捲冰淇淋特價10元」、單點「豬肉鬆餅特價60元」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)特價42元」、單點「經典那堤(冰/熱)特價65元」。
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即日起至12月30日不限平假日，必勝客私廚披薩獨饗盒特價222元吃「個人披薩＋3種副食＋飲料」特價222元（原價354元）；「嫩牛大蝦起司大披薩」外帶單點半價459元起；PK APP另有獨享優惠。
聖誕大餐除了「一公尺派對盒」2199元起、「美式炭烤小肋排拼盤」套餐加價購170元優惠，還有：
◾️「聖誕跨年享樂餐」特價719元起外帶買大送大／外送買大送小＋副食4選1
◾️「聖誕跨年小套餐」659元起爽吃嫩牛大蝦起司大披薩＋副食＋可樂
◾️「聖誕跨年奢華餐」1049元起開吃嫩牛大蝦起司大披薩＋外帶大比薩/
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肯德基年末聖誕跨年重磅優惠：
◾️即日起限量14,500組售完為止，肯德基2024聖誕巨大桶「雪花起司脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋Biscoff焦糖脆餅蛋撻 x 3＋原味蛋撻 x 3＋草莓奶油比司吉 x 2＋鱈魚圈圈 x 3＋上校雞塊 x 4＋雙色轉轉QQ球＋日本肯德基年度限定聖誕瓷盤」特價1199元
◾️即日起至2025年1月6日，雪花起司脆雞歡樂餐「雪花起司脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 6＋雙色轉轉QQ球＋大瓶可樂」特價499元
◾️即日起至12月30日，肯德基PK雙饗卡APP優惠碼「40626」買8塊上校雞塊「買一送一」98元（12/23～12/25不適用）
📌三商炸雞「買6送6」！咔啦雞柳條「買一送一」聖誕吃到跨年
三商炸雞年末「33歡樂餐」超值優惠！即日起至2025年1月2日，凡內用與外帶購買6塊炸雞桶「免費贈送酥炸棒腿6隻」特價333元（原價539元），相當於「炸雞買6送6」；因應聚餐需求祭出兩組特價599元（原價1078元）立享55折優惠。而且炸雞桶提供原味及辣味兩種選擇、贈送的6隻酥炸棒腿還有原味胡椒、川香椒麻及香檸起司三種口味可選，外送不適用。
還全新推出「咔啦雞柳條」，新品上市就給嚐鮮優惠，即日起至2025年1月2日，「咔啦雞柳條買一送一」特價139元（原價298元），讓肉肉控們開吃炸雞優惠，從聖誕節吃到跨年。
📌達美樂25款披薩買一送一！奶香火山披薩、蝦霸起司火山披薩全新開吃
達美樂「起司火山披薩」大受歡迎，即日起再推節慶限定超濃郁「奶香火山披薩」口味；12月20日起還浮誇開吃限時限量版的「
達美樂外送「25款披薩買一送一」優惠，全台門市平日、假日都適用還免運費！外送買小送小、買大送小、買巨送大；披薩以二者當中，原價價位高者計價。聖誕節大餐推薦爽吃：
◾️「起司火山披薩」天天半價優惠
即日起嚐鮮「起司火山披薩」天天半價優惠，最便宜345元開吃
◾️799元限定組合餐
「起司火山大披薩經典或招牌口味＋蝴蝶酥8個＋紫薯地瓜球＋大可樂」799元
◾️1199
「起司火山大披薩經典或招牌口味＋大披薩經典或招牌口味＋青花椒雞＋鱈魚星星＋大可樂」1199
📌漢堡王：歲末犒賞「加1元多一件」優惠券
今年壓軸爽吃漢堡王「歲末犒賞優惠券」！即日起至12月31日，薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
📌頂呱呱：聖誕驚喜呱呱桶「現省百元」優惠
頂呱呱即日起至12月25日，全台頂呱呱（除桃園機場/板橋環球店）開吃聖誕驚喜呱呱桶「現省百元」優惠：
◾️「呱呱聖誕驚喜桶」特價399元（現省140元）
◾️「聖誕9塊辣味炸雞桶」特價499元（現省105元）
◾️「聖誕甜心組」特價119元（現省35元）
📌摩斯漢堡聖誕跨年套餐優惠！5元升級摩斯咖啡、加10元吃方塊薯餅
摩斯漢堡也有聖誕跨年優惠活動，即日起至12月26日，凡下午5點過後點購MOS歲末歡聚「晚餐雙人餐」組合享優惠價399元，開吃「超級大麥海洋珍珠堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊＋黃金地瓜薯條＋北海道可樂餅＋大杯冰紅茶2杯」，再加贈「MOS厚切洋芋片」乙包，有燒肉珍珠堡及辣味吉利熱狗堡兩種口味可任選。
即日起至2025年1月1日還有早餐優惠，到店消費「柚香胡麻豬排堡＋大杯冰紅茶＋方塊薯餅乙份」優惠價105元；活動期間內，凡購買任一早餐套餐，飲品加5元升級中杯摩斯咖啡。MOS Order App安心取溫馨送，即日起至2025年1月1日，「柚香胡麻豬排堡＋中杯摩斯咖啡」早餐優惠，加10元爽吃方塊薯餅3個，只要105元（數量有限，售完為止）。