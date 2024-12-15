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▲達美樂「起司火山披薩」話題十足，成為近期最多人開箱的披薩。（圖／達美樂提供）

▲必勝客一堆副食「買一送一」！「個人披薩＋3種副食＋飲料」222元。（圖／必勝客提供）

▲拿坡里買一送一！買7塊炸雞桶「免費送小披薩」。（圖／翻攝自拿坡里FB）

雙12過完，歲末年終優惠還沒結束，三大披薩「買一送一」繼續吃！達美樂25款披薩買一送一、最新「起司火山披薩」天天都半價；必勝客一堆副食「買一送一」，私廚披薩獨饗盒「個人披薩＋3種副食＋飲料」特價222元；拿坡里也買一送一，買7塊炸雞桶「免費送小披薩」下殺6折一次整理。天氣好冷，懶得出門就吃達美樂超狂外送「25款披薩買一送一」優惠，全台門市平日、假日都適用，「全品項25款披薩買一送一」還免運費！外送買小送小、買大送小、買巨送大；披薩以二者當中，原價價位高者計價。近日話題超高的達美樂獨家「起司火山披薩」也有天天外帶半價優惠，最便宜345元就爽吃。必勝客PK APP限定即日起至12月30日，蜂蜜麻糬酥「買一送一」99元、川味香烤皮蛋豬血「買一送一」139元、酥炸魷魚鬚「買一送一」169元。即日起至12月30日不限平假日，開吃私廚披薩獨饗盒「個人披薩＋3種副食＋飲料」特價222元（原價354元），披薩「嫩牛鮮蝦、法式海陸盛宴、松露干貝鮮蝦起司」3選1＋副食「黃金雞柳條2條、黃金雞軟骨小份」2選1＋金黃薯瓣小份＋巧克力QQ球2顆＋飲料「百事可樂 330ml、七喜330ml、飛想檸檬紅茶」3選1，現省132元。提醒大家，披薩餅皮限定為空氣軟歐餅皮、不可更換；優惠數量有限，售完為止。雙12拿坡里披薩12月6日至12月19日，全台137家門市內用或外帶，買1桶7塊炸雞就「免費贈送1個小披薩」特價406元（原價675元），現省269元、相當於下殺6折優惠；而且炸雞桶還可更換為烤雞，不過雞塊部位無法自由挑選喔。